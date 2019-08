Gemeente Oldambt is bezorgd over problemen rond verbouw oude LTS

De gemeente Oldambt gaat praten met het Belgische vastgoedbedrijf Aedifica over de impasse rond de verbouwing van de Oude LTS in Winschoten.

Aedifica is eigenaar van dat pand, dat moet worden verbouwd tot een zorgcomplex voor zorginstelling Oosterlengte. De bedoeling is dat er 36 appartementen voor verpleeghuiszorg in komen. Dinsdag bleek dat de werkzaamheden om onbekende redenen helemaal zijn stilgelegd.

'We kijken uit naar de afronding van het project, maar nu staat het stil. Daar hebben we wel wat zorgen over', zegt wethouder Erich Wünker van de gemeente Oldambt.

Om tafel

'We willen van Aedifica weten wat de stand van zaken is en wat er feitelijk aan de hand is. Over anderhalve week zitten we met elkaar om tafel.'

Geruchten

Wünker ziet 'op dit moment' geen aanleiding om de aannemer op het matje te roepen. 'Eerst wil ik inhoudelijk weten wat er precies speelt. Geruchten hoor je altijd wel links en rechts, maar daar kan ik niet zo veel mee. Ik hoor het graag van de mensen zelf, hoe zij het zien.'

