'Schierste Ploatsnoam' uitgelicht: Jipsingboermussel

Vrijdag wordt bekendgemaakt wat de Schierste Ploatsnoam van Groningen is en tot die tijd lichten we dagelijks één van de vier genomineerde plaatsnamen uit. Als laatste lichten we Jipsingboermussel uit.

Onstaan in 1856

Jipsingboermussel is een kanaalstreek en een veenkoloniaal buurtschap vlakbij de Drentse grens. Het is ontstaan nadat het Stadskanaal in 1856 voorbij het Musselkanaal richting Ter Apel werd doorgetrokken. Het kanaal werd aanvankelijk Stads Ter Apelkanaal genoemd.

Het is een vrij korte veenkolonie van anderhalve kilometer lang. De streek veranderde langzaam in een agrarische buurtschap en kreeg een impuls toen hier in 1904 de aardappelmeelfabriek werd gesticht. De aardappelen werden via het kanaal vervoerd.

Het plaatsnaambord van Jipsingboermussel

Mysterieuze naam

Waar komt de naam Jipsingboermussel vandaan? Er gaan verschillende verhalen over rond, maar het blijft mysterieus. Er is een inventaris gevonden uit 1474 waar Jipsinghuizen wordt genoemd. Het zou om een familienaam gaan: Luessinge Erve to Gipsingehuisen. Jipsinghuizen ook wel genoemd als Gipsinghuizen komt van de familienaam Jipsing of Gipsing.

Jipsing of Gipsing betekent de huizen van de zoon van Jib of Gib. Deze namen zijn weer afgeleid van Geb(be), wat gastvrij betekent in het Oudsaksisch.

Volgens een ander verhaal zou de naam van de boeren komen. Boeren moesten hun grond seizoensgebonden verbouwen en deze manier van verbouwen blijkt gipsy te heten in het Engels.

Bestaat het wel?

Nog steeds zorgt de naam Jipsingboermussel ervoor dat mensen geloven dat het niet bestaat. Zo kom Jipsingboermussel in 1999 uitgebreid in het nieuws nadat twee presentatoren van Radio 3, Rob Stenders en Freb Siebelink, openlijk twijfelden aan het bestaan van het gehucht. Zij werden toen uitgenodigd door een discotheek in Musselkanaal om zelf te komen kijken.

Onlangs deed DJ Rob Stenders een oproep op Twitter om bij deze verkiezing een stem uit te brengen op Jipsingboermussel.



Mooiste plaatsnaam van Nederland

'Jipsingboermussel is niet alleen de schierste ploatsnoam van Groningen, maar van heel Nederland', zegt Jan Anton, die in Jipsingboermussel woont. Hij woont al bijna zijn hele leven in het gehucht.

Als Anton vertelt aan mensen waar hij woont, krijgt hij vaak de vraag hoe je het spelt. 'Maar daarna krijg ik te horen dat ze het een prachtige naam vinden. Het is ook gewoon een hele leuke plaats.'

Volgens Anton was er vroeger meer een dorpsgevoel dan vroeger. 'Er staan volgens mij nog maar dertien huizen en de meeste mensen die er nu wonen zijn import. Veel mensen zijn verhuisd naar Canada of de Flevopolder om het boerenbedrijf verder door te zetten.'

Maar Anton woont nog steeds met veel plezier in Jipsingboermussel. 'Als hobby kweek ik kerstbomen en daar heb ik hier ook alle ruimte voor. Maar met kerst heb ik zelf geen kerstboom in mijn huis. Ik heb er genoeg in mijn achtertuin.'

Jipsingboermussel vanuit de lucht





