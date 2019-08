Groninger in Schotland: 'Het zou fantastisch zijn als die veerdienst komt'

Het Schotse bedrijf TEC-Farragon heeft vergevorderde plannen voor een veerdienst tussen de Eemshaven en het Schotse Rosyth, bij Edinburgh. Daarmee bereiden de Schotten zich voor op de naderende Brexit. De ferry's zullen voornamelijk vracht vervoeren, maar kunnen ook een groot aantal passagiers en hun auto's meenemen.

De liefde

Kuik is vanwege de liefde verhuisd naar Schotland. 'Ik heb alles opgebouwd hier en zou ook niet meer terug willen verhuizen naar Nederland, maar ik keer nog regelmatig terug. Er gaat namelijk niets boven Groningen.'

Kuik heeft het bericht over de mogelijke veerdienst dan ook meteen gedeeld in de facebookgroep van Nederlanders in Schotland en hij was niet de enige die het gedaan heeft. 'Iedereen in de groep is er heel enthousiast over.'

Zo omslachtig

Nu reist Kuik nog met de boot via Newcastle naar IJmuiden of vliegt hij naar Duitsland. 'Het is zo omslachtig en het kost veel tijd. De mogelijke veerdienst zou dus echt een uitkomst zijn. Zo zijn korte vakanties ook mogelijk.'

Niet alleen voor de vakanties is de veerdienst een uitkomst, ook voor de handel. Nu gebruiken de Schotten de haven van het Zuid-Engelse Dover om goederen via Calais naar de rest van Europa te vervoeren. Nu de Brexit eraan komt, zoeken de Schotten alternatieven.

Een eigen voor- en achterdeur

'Door de veerdienst krijgen we dan een eigen poort voor de import en export van goederen met Europa. Ik zie het als een eigen voor- en achterdeur', zegt Kuik. Hij hoopt dat de Schotten nog een referendum krijgen over de onafhankelijkheid van Schotland. 'Zodat we toch nog bij de EU kunnen blijven.' Maar die beslissing ligt in Londen.

Kuik heeft wel een zorg. 'Als die veerdienst er echt komt, ben ik wel benieuwd naar de prijs. Het moet natuurlijk wel betaalbaar zijn. Maar ik zal wel een van de eerste zijn die gaat kijken bij de nieuwe veerdienst. Ik denk alleen wel dat het volgend jaar wordt en niet in oktober.'

