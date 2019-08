Opnieuw problemen met balkons in Groningen (update)

Bewoners van appartementen in de stad-Groninger wijk Kostverloren krijgen binnenkort te maken met onverwachte werkzaamheden aan hun woning. Hun balkons blijken niet te voldoen aan de veiligheidsnormen. Het probleem speelt ook in de Oosterparkwijk.

In Kostverloren gaat het om het complex met huisnummers 1 tot en met 59 in de Gerard Doustraat. De bewoners zijn deze week per brief geïnformeerd door woningcorporatie Nijestee, de eigenaar van de flat.

Gestut

Van de dertig balkons aan de achterzijde van het gebouw moeten er negen worden aangepakt. Half oktober verwacht Nijestee de planning voor de werkzaamheden klaar te hebben. In afwachting daarvan worden de balkons volgende week eerst gestut met stempels.

Deze stempels worden elke twee weken gecontroleerd en, waar nodig, aangespannen. De bewoners kunnen intussen hun balkons blijven gebruiken.

Een gestempeld balkon op archiefbeeld (Foto: RTV Noord)



99 balkons in de Oosterparkwijk

De gebreken zijn aan het licht gekomen bij een controle die ruim een half jaar geleden plaatsvond. Volgens Nijestee is vastgesteld dat de wapening (betonijzer) lager in de balkonvloeren ligt dan eigenlijk zou moeten, omdat dat van invloed is op het draagvermogen. Maar van roestend betonijzer is geen sprake, verzekert de woningcorporatie.

Ook in de Oosterparkwijk heeft Nijestee met het probleem te maken. Daar zijn inmiddels 99 balkons tijdelijk gestut, totdat ze onder handen worden genomen.

Niet alleen

Ook andere woningcorporaties in de stad hebben met dit probleem te maken, met name Lefier. In de zomer van 2018 brak bij een flat aan de Westindischekade in Stad een balkon van de gevel. Daar bleek de wapening aangetast door het zout dat tijdens de bouw aan het beton was toegevoegd.

De balkons aan de Gerard Doustraat (Foto: RTV Noord)



In 2011 brak bij een flat in Leeuwarden een galerij af door een soortgelijke oorzaak. Dat was aanleiding voor de overheid om de woningscorporaties verplicht onderzoek te laten doen naar de veiligheid van 'uitkragende' galerijen die vóór 1975 zijn gebouwd.

De update betreft de aanvullende informatie over de aard van de gebreken en de toegevoegde informatie over de Oosterparkwijk.

