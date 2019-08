Werkstraf voor man die premier Rutte met dood bedreigde via Facebook

Begin januari schreef de 45-jarige man: 'Val dood, klootzak. Je maakt Nederland aan gort. Ik heb wel wat voor jou, lul. 9 millimeter!" Toen agenten hem vroegen wat hij met die 9 millimeter bedoelde, antwoordde de man: 'Een pistool natuurlijk.'

Het bericht stond op de persoonlijk pagina van de man. De rechter tilde er zwaar aan dat hij op een openbare pagina een publiek persoon bedreigde met de dood.

'Asielzoekers hebben het maar goed'

'Het was een domme actie', zei de man tegen de rechter. Het zou een opwelling zijn geweest. De man zit twintig jaar in geldproblemen en moet rondkomen van veertig euro aan leefgeld per week.

'Als ik zie wat asielzoekers hier in Nederland krijgen. Die hebben het maar goed', opperde de man tijdens de zitting.

De man heeft naast geldproblemen ook gezondheidsproblemen. Vanwege een cyste in zijn hoofd, slikte hij lange tijd verslavende pijnstillers. Doordat zijn gezin uit elkaar viel, was hij psychisch de weg kwijtgeraakt.



Al eerder veroordeeld

Wel betuigde de man spijt en nam hij verantwoordelijkheid voor zijn daad. 'Het was een turbulente tijd. Maar dit had niet gemoeten. Ik heb me laten meeslepen door anti-Rutte sites.' De man was in 2012 ook veroordeeld voor een bedreiging.

De rechter hield woensdag bij de strafoplegging rekening met de persoonlijke situatie van de man. Hij vond, net als de officier van justitie, een boete voor de bedreiging richting de minister-president niet op zijn plaats en een onvoorwaardelijke celstraf 'een brug te ver'.