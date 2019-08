Vondst 800 jaar oud vat verrast historici

Het vat was ruim twee meter hoog en had een diameter van iets minder dan een meter (Foto: Cuno Geert Koopstra)

'Als dit waar is, dan ben ik heel erg verrast', zegt stadshistoricus Rogier Kruisman. In de wijk Kostverloren in Groningen is een achthonderd jaar oud vat opgedoken bij rioleringswerkzaamheden.

'Het is voor dit gebied heel uitzonderlijk', zegt Kruisman. Het kan betekenen dat het gebied al veel langer bewoond was, dan tot nu toe werd gedacht. Het was al bekend dat er rond 1800 een boerderij stond. Dat het al rond het jaar 1200 geval was, is nieuw.

Nog nooit gezien

Het vat is volgens archeoloog Cuno Koopstra onderdeel van de bekisting van een waterput. Het vat was ruim twee meter hoog en had een diameter van iets minder dan een meter. 'Zulke lange duigen heb ik nog nooit eerder gezien', zegt Koopstra.

Links de 'lange duigen', rechts het oude vat.

Volgens de archeoloog is het eikenhout van het vat al die eeuwen perfect bewaard gebleven, doordat het in kleigrond zat. Archeologen hielden er rekening mee iets van de vroegere bewoning te vinden. Ze vonden twee putten en fragmenten van de fundering van de boerderij.

Onderzoek

Op basis van scherven die bij de put werden gevonden, denken archeologen dat de oudste put rond het jaar 1200 is gebouwd. Er moet nog onderzoek worden gedaan om te bepalen of het ook daadwerkelijk het geval is. Volgens historicus Kruisman zou het kunnen dat de put nog lang niet zo oud is, maar dat er bijvoorbeeld oudere scherven in zijn gegooid.

De put in de huidige Gerard Doustraat is inmiddels uit de grond gehaald, vanwege de rioleringswerkzaamheden. Archeologen doen onderzoek om het hout te dateren.