'Ik was mij er niet van bewust dat Peerd van Ome Loeks al zestig jaar leeft'

Het lied 'Peerd van Ome Loeks' staat boordevol met de zin: Peerd van Ome Loeks is dood. Echter leeft het Peerd inmiddels al zestig jaar op het Hoofdstation in Stad.

Tijd voor taart bij Harrie van Ham van Stichting Peerd van Ome Loeks? 'Ik was me er niet bewust van dat het al zestig jaar geleden is', zegt Van Ham lachend. 'Ik ga de mede-bestuursleden er ook even van op de hoogte stellen.'

Gronings erfgoed

Volgens Van Ham is het Peerd een onderdeel van het Gronings erfgoed. 'Eigenlijk hoort iedereen een beeldje van het Peerd van Ome Loeks' op de schoorsteenmantel te hebben.'

Stichting Peerd van Ome Loeks heeft als doel om het beeld van Peerd van Ome Loeks in stand te houden en te voorkomen dat niemand het beeldmerk zomaar exploiteert. De stichting heeft sinds 1974 de auteursrechten in handen. 'Zo kunnen we ervoor zorgen dat er niets met het beeldmerk van Peerd van Ome Loek gaat gebeuren dat wij niet willen.'

Lukas van Hemmen

Volgens velen is Lukas van Hemmen de meest bekende kandidaat als 'Loeks'. Hij was pikeur en was eigenaar van een café en een stalhouderij. Toch gaat Van Ham uit van een andere Lukas. Lukas Broekmans is volgens hem de meest waarschijnlijke kandidaat om Loeks te zijn.

'Hij was een voormansknecht', weet Van Ham. 'Toen zijn paard overleed was hij tot tranen toe geroerd. Daar gaat dus ook het lied over.'

Het lied Peerd van Ome Loeks is dood tijdens de opening van het Stadsbalkon.

Het 'Peerd van Ome Loeks' wordt op 21 augustus 1959 voor het Groninger Hoofdstation geplaatst. Dat gebeurt zonder officiële onthulling want het gemeentebestuur was aanvankelijk weinig gecharmeerd van het Peerd. Het witte beeld van beton en fijngehakte kiezel is gemaakt door de Amsterdamse kunstenaar Jan de Baat (1921-2010) naar een idee uit 1951 van een zekere heer Steeman uit Den Haag. De Raad voor de Kunst adviseerde positief in 1955. Het Peerd zou snel uitgroeien tot een symbool van de stad Groningen. De rechten van het beeld zijn sinds 1974 in handen van de 'Stichting Peerd van Ome Loeks'.

Tijd voor een feestje

Mocht het Peerd van Ome Loeks de 75 halen, dan vindt Van Ham het wel tijd voor feest. 'Dat lijkt me een mooi moment om het te vieren.'

Lees ook:

- Peerd van Ome Loeks in holst van de nacht versierd

- Het Peerd van Ome Loeks is dood: hoe zat het ook alweer?