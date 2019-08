Peter loopt marathon om verlies broer te verwerken: 'Moeilijke periode afsluiten'

Een dierbare verliezen is zwaar, Peter Zwart weet het als geen ander. De 30-jarige inwoner van Groningen verloor in 2009 zijn broer Jelto-Jan door kanker en het kost nog altijd moeite om dat verlies een plek te geven. Een marathon moet daar verandering in brengen.

Niet zomaar een marathon, maar de Marathon van Berlijn: één van de grootste loopwedstrijden ter wereld. Toen Peter vernam dat je ook aan de start kunt verschijnen namens Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa), greep hij die mogelijkheid aan. Op zondag 29 september is één van de 46 deelnemers die namens KiKa meeloopt.

Impact

Zijn broer liet in 2009 het leven na een ziekteperiode van zes jaar. 'Dat Jelto-Jan overleed heeft grote impact op mijn familie gehad en ook op mij persoonlijk', vertelt Peter. 'Dat is ook de reden dat ik aan de marathon meedoe. Ik wil een moeilijke periode voor mezelf daarmee afsluiten.'

Je groeit naar je familieleden toe en dat is ook niet gek, want je hebt elkaar hartstikke hard nodig Peter Zwart - Verloor zijn broer in 2009

Hoewel het verlies van zijn broer er als een bom inhakte, maakte het Peters familie ook hechter. 'Je groeit naar elkaar toe, je staat nog dichter bij elkaar en wilt elkaar overal mee helpen. En dat is ook niet gek, want in zo'n situatie heb je elkaar hartstikke hard nodig.'

'Aan de andere kant verwerkt iedereen het verlies op zijn of haar eigen manier. En ik doe dat nu met deze marathon', legt Peter uit.

Optelsom

Hij hakte de knoop om met de marathon mee te doen een half jaar geleden door. 'Ik wist dat het dit jaar precies tien jaar geleden was dat Jelto-Jan overleed en ons gezin heeft verder best een sportieve achtergrond. Het leek me mooi om dat met het lopen van de marathon te combineren. Toen ik hoorde dat KiKa zich ook aan de marathon van Berlijn verbonden had, was de optelsom voor mij snel gemaakt', motiveert hij.

Peter voetbalde onder meer bij Omlandia in Ten Boer, Groen Geel in Stad en WV-HEDW in Amsterdam. Ook wielrent en hardloopt hij af en toe, dus de basis om de marathon op 29 september goed te volbrengen is volgens hem al enigszins aanwezig. 'Maar er moet nog wel flink getraind worden', zegt hij lachend.

Ik hoop dat deze prestatie me rust geeft Peter Zwart - Verloor zijn broer in 2009

Ook als de marathon erop zit, gaat het leven voor hem gewoon door, weet Peter. 'Maar ik hoop dat deze prestatie me rust geeft', benadrukt hij. 'Het is daarnaast hartstikke mooi om de marathon met lotgenoten te lopen. Je kunt elkaars verhaal horen en daardoor toch ook plezier en inspiratie uit zo'n evenement halen.'

Steentje bijdragen

Het lopen van de marathon staat volledig in het teken van het ophalen van geld, waarmee hij zijn steentje wil bijdragen aan onderzoek naar een medicijn tegen de vreselijke ziekte die kanker heet. 'Maar als ik een tijd neerzet van onder de vier uur, ben ik tevreden. Binnen drieënhalf uur zou een droom zijn.

Wie Peter wil sponsoren tijdens de marathon kan dat nog steeds doen. Hij heeft op dit moment al bijna zevenduizend euro opgehaald en reist op 27 september naar Berlijn af om zich voor te bereiden op één van de belangrijkste momenten in zijn leven. 'En daar ben ik helemaal klaar voor', besluit hij strijdvaardig.