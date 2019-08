Rood licht voor fabrikant van slimme lampen Tvilight

Fabrikant van slimme straatverlichting Tvilight uit Groningen heeft het eigen faillissement aangevraagd. Het bedrijf, dat een veelbelovende toekomst tegemoet leek te gaan, is in moeilijkheden gekomen doordat een investeerder zich heeft teruggetrokken.

Het was niet iets waar directeur-oprichter Chintan Shah van Tvilight Intelligent Lighting rekening mee hield. Tot enkele weken geleden leek er weinig reden om te twijfelen aan de toekomst van zijn onderneming. De gesprekken tussen een grootaandeelhouder, de Duitse verlichtingsmultinational Osram en een drietal kandidaten die gezamenlijk de nieuwe eigenaar van Tvilight zouden worden, zaten in een afrondende fase.

Harde keuze

'We waren bijna klaar', aldus Shah. 'Twee weken geleden haakte plotseling één van de drie investeerders af.' Het jonge bedrijf, opgezet in 2012, draait nog altijd niet met winst en kwam in acute geldproblemen.

'We konden de salarissen niet meer betalen en dan dwingt de wet je tot het aanvragen van een faillissement', verklaart Shah. 'We hebben een harde keuze moeten maken, maar het is ook de realiteit van een hightech-bedrijf.' De rechtbank heeft het bankroet inmiddels uitgesproken.

Tvilight maakt sensoren, draadloze controllers en managementsoftware voor openbare verlichting. De intelligente straatlantaarns van Tvilight kunnen reageren op beweging van voetgangers of ander verkeer, luchtkwaliteit meten, een vrij parkeerplekje waarnemen of een bevroren wegdek registreren. De sensoren in de lantaarns kunnen ook met elkaar 'praten', waardoor licht bijvoorbeeld kan meebewegen met passerend verkeer.

Smart City

Het kan energiekosten van openbare verlichting flink drukken, claimt Tvilight. Met de sensoren in straatlampen kunnen ook digitale netwerken voor 'smart cities' worden gebouwd. Er staan inmiddels zo'n 50.000 Tvilight-straatlampen, onder meer door projecten in Helmond, Dortmund en op Texel.

Het bedrijf had de ambitie wereldwijd een leidende rol te spelen in slimme openbare verlichting en leek daarmee een aardig eind op weg. Shah: 'We hebben de laatste jaren stevig geïnvesteerd. Je mag ons als nummer drie in de markt zien. Veel andere verlichtingsbedrijven gebruiken voor hun smart straatverlichting onze componenten onder hun eigen naam.'

Doorstart

De afgehaakte investeerder wilde een aanvullend boekenonderzoek, waar volgens Shah, gezien de cashpositie van Tvilight, de tijd voor ontbrak. Omdat aandeelhouder Osram zelf onderdeel is van een overnamestrijd, was dat bedrijf niet in staat financieel bij te springen, zegt Shah. Hij wil over de drie overnamekandidaten slechts kwijt dat het 'vooraanstaande Europese bedrijven' zijn.

Tvilight werkt nu onder curator Sander Vos van Yspeert Advocaten aan een doorstart. De kans dat die slaagt is volgens Shah groot. 'We zijn een aantrekkelijke partij. Na het faillissement zijn de schulden geëlimineerd maar de vooruitzichten blijven goed en we hebben een goede naam in de markt.'

Shah en Tvilight De man achter Tvilight Intelligent Lighting is Chintan Shah, Indiër van geboorte. Hij emigreerde uit India naar Nederland waar hij aan de Technische Universiteit Twente ging studeren. Omdat hij vond dat straatverlichting een stuk slimmer zou kunnen, zette hij Tvilight op. Mede dankzij kapitaal die de provincie via een innovatieregeling verschafte, belandde Shah in Groningen. Het bedrijf werd één van de kroonjuwelen van de noordelijke startup-scene, samen met onder meer Catawiki en Crowdynews. Het voortbestaan van die laatste hangt overigens ook aan een zijden draad. Tvilight telt 25 medewerkers en boekte vorig jaar een omzet van drie miljoen euro. Dit jaar zou dat vijf miljoen moeten zijn en 2020 was gepland als eerste winstgevende jaar. Ontwikkeling van de slimme verlichting gebeurt in Groningen. De Tvilight-vestiging in Amsterdam neemt financiën en commercie voor zijn rekening.

