Friezin dankzij zoon even Groningse: 'Naar Groningen? Nooit niet!'

Ytsje Prins zou niet in Groningen willen wonen (maar mocht zich wel even Groningse noemen). (Foto: Bauke Deelstra/Omrop Fryslân)

'Ik kan mij goed voorstellen dat ze geschrokken is.' Met deze woorden reageert minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken op het verhaal van Friezin Ytsje Prins. Zij was voor even Groningse.

Prins woont al jaren met veel plezier ik Dokkum. 'Ik ben een Friezin in hart en nieren', zegt ze tegenover Omrop Fryslân.

Ellende

Begin juni begint voor wat voor Prins de ellende is. Haar zoon gaat studeren in Groningen en schrijft zich in bij de gemeente Groningen.

Daar gaat het fout, want ook zijn moeder wordt daar ingeschreven. 'Mijn zoon kreeg ineens een brief van de belasting die aan mij geadresseerd was, op zijn adres in Groningen. Er lag dus al een brief met heffingen die ik betalen moest voor het verhuizen naar Groningen.'

Als het nu Drenthe was, dan was het nog tot daaraan toe... Ytsje Prins - Voormalig inwoner gemeente Groningen

Volgens de gemeente Groningen heeft haar zoon per ongeluk aangevinkt dat haar moeder ook meeverhuist. 'Mijn zoon kan heel goed op eigen benen staan, ik hoef echt niet mee, hoor', zegt ze lachend. 'Als het nu Drenthe was dan was het nog tot daaraan toe... Maar naar Groningen? Nooit niet!'

Terug naar haar roots

De verkeerde inschrijving wordt ongedaan gemaakt en inmiddels is Prins ook op papier weer Friezin. Toch zit het haar niet lekker dat ze zonder zelf iets te hebben geregeld toch is overgeschreven.

Kamervragen

Reden genoeg voor Tweede Kamerlid Harry van der Molen om minister Ollongren meteen in juni, vlak na her voorval, aan de tand te voelen. Van der Molen, zelf ook Fries, wil onder andere weten of de minister de mening deelt dat een verklaring van betrokkene nodig is om een verhuizing te bekrachtigen.

Het verhaal van Prins belandt daarmee deze maand dus op het bureau van Ollongren. Zij antwoordt dat het in bepaalde situaties inderdaad mogelijk is om andere familieleden 'te verhuizen'.

Administratieve lasten

Ook geeft de minister aan dat ze Van der Molens mening - dat er een verklaring van de betrokkene nodig is - niet deelt. 'Er is zorgvuldig overwogen in welke gevallen het wel en niet nodig is, juist ook ter voorkoming van onnodige administratieve lasten voor de burger.'

'Als een gezin binnen Nederland verhuist, is nu aangifte door één van de ouders voldoende, die persoon kan aangeven wie er meeverhuizen. Eén formulier invullen in plaats van twee of meer.'

Geen jacuzzi

Het meeverhuizen van moeder Prins kon, kan en blijft dus kunnen. Een schadevergoeding zit er dan ook niet in. Al hoopte ze daar stiekem wel op. 'Ik had wel zin in een jacuzzi in de tuin, dus een paar duizend euro of zo... Zoiets moet echt niet zomaar kunnen gebeuren, zonder toestemming.'