Man schuldbewust na ophitsen rottweilers tegen boa's: 'Geen slimme actie'

Een voormalige inwoner van Grootegast is voor het beledigen van twee boa's veroordeeld tot een boete van honderd euro. Daar bovenop komt nog een boete omdat de man zijn rottweilers tegen de handhavers ophitste.

De boetes zijn geheel voorwaardelijk aan de man opgelegd. De uitspraak wijkt hiermee af van de eis van de officier van justitie. Die had een taakstraf van twintig uur voor de 52-jarige man geëist.

'Stelletje zielige figuren'

Het incident vond plaats op 1 april vorig jaar, in een bos in de gemeente Marum. De man wandelde na een nachtdienst een rondje met zijn honden. De dieren liepen los waar dat niet mocht. Toen hij daar door de boa's op werd aangesproken, trok hij zich er niets van aan en liep door. Toen de handhavers hem opnieuw op het losloopverbod aanspraken, schoot de man uit zijn slof.

'Wegwezen jullie. Jullie zijn niks, stelletje sukkels, stelletje zielige figuren, ik heb schijt aan jullie', riep de man. Meteen kreeg hij toen een boete van 150 euro voor de belediging en nog eens een 150 euro voor de loslopende honden. De man bedacht zich niet er riep tegen zijn rottweilers: 'Pak ze, pak ze!'

Legitimatie

'Gelukkig gebeurde er niets, rottweilers zijn niet bepaald kleine hondjes', zei de rechter tegen de man, die momenteel in Drachten woont. De betreffende boa's deden aangifte tegen de man. Hij verscheen woensdag op zitting. 'De boa's legitimeerden zich pas veel later. Wist ik veel met wie ik te maken had.'

De man kon de boetes van 300 euro niet betalen, zei hij. ,,Ik kom daarmee in de knel."

'Geen slimme zet'

Volgens de rechter had de man naar de functie van de boa's op het wandelpad kunnen vragen. De man antwoordde dat hij enkel met zijn honden aan de wandel was gegaan. 'Mijn honden lopen altijd los, maar goed, dit was geen slimme zet', probeerde hij nog.

De rechter besloot de Oud-Grootegaster niet verder in het financiële ravijn te duwen. Ook van een taakstraf zag hij af. Hij legde aan de man twee geheel voorwaardelijk boetes van in totaal tweehonderd euro op. 'Daar voelt u nu niets van, maar bij nóg een overtreding of een belediging wél', besloot de rechter.