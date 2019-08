Provincie wil helpen bij vaarverbinding met Schotland

'In eerste instantie in economische zin als het gaat om vrachtverkeer. Want hoe hou je de import en export in stand na de Brexit? Daarvoor zou de nieuwe vaarverbinding een goed initiatief kunnen zijn.'

'Volgen het met interesse'

Ook ziet Brouns een extra verbinding als een impuls en verwacht hij dat er mogelijkheden liggen voor toerisme en recreatie. 'Het is een ontwikkeling die wij met interesse volgen.'

Sealane Terminals is de partij die zich vanuit de Eemshaven bezighoudt met het faciliteren van de verbinding. Onlangs trok het bedrijf 6,5 miljoen euro uit voor de bouw van een nieuw vrieshuis. Ook werd de havenkade met honderd meter verlengd.

Hulpvraag

Volgens Brouns trok Sealane zelf aan de bel bij de provincie om te kijken of uit deze hoek hulp mogelijk is.

'Die interesse is er vanuit ons zeker. In principe is dit primair een private gelegenheid. Maar het gaat ook om de faciliteiten die je hebt. Daarin speelt de haven een belangrijke rol en in het verlengde daarvan de provincie.'

Kansen

Net als de betrokken partijen mikt Brouns ook op een eerste behouden vaart in oktober. 'Als het binnen twee maanden kan, moeten we het doen. Als het sneller kan, moeten we het sneller doen. En als het langer duurt, dan zij het zo. Maar laten we bovenal de kansen voor onze regio en de inwoners volop benutten.'

