Lopend Vuur: Liever cremeren dan begraven

Cremeren is populairder dan begraven (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Meer dan twee derde van de Nederlanders kiest voor een crematie. In het jaar 2000 koos nog 49 procent voor cremeren. Over het algemeen is een crematie goedkoper dan een begrafenis.

Hoe is dat bij jou? Heb je er al over nagedacht of heb je het wellicht al geregeld?

Ons Lopend Vuur:



