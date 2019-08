Ook het moederhert is terug in Dierenweide Maarsveld

Onverlaten knipten afgelopen weekend het hek van de dierenweide door. Daardoor konden twee herten, een moeder en haar dochter, ontsnappen.

Hekken dicht

'Gelukkig kwam het moederhert vanochtend ook weer terug', aldus Harrie Schutte van de dierenweide. 'Een voorbijganger zag haar staan en was zo slim om de hekken meteen weer dicht te doen en ons te berichten.'

Maarsveld werd de voorbije dagen bedolven onder de tips. 'We zijn natuurlijk steeds blijven zoeken. Ze was ook wel een paar keer heel dichtbij, en zelfs al één keer binnen. De mevrouw die ons toen tipte vergat echter het hek dicht te doen, waarna het moederhert al weer gevlogen was toen wij ter plekke kwamen.'

Roepen naar moeder

Het hertenkalf riep de afgelopen dagen bij voortduring om haar moeder. 'Dat ging je wel eens door merg en been, zo ging ze tekeer', zegt Schutte. 'Gelukkig is ze nu terug. En in goede gezondheid. Wel heel gestresst, want ze heeft zich natuurlijk behoorlijk opgejaagd gevoeld, maar voor zover we nu kunnen zien is ze okay.'

