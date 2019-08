PvdA-Kamerlid Nijboer vraagt Wiebes om opheldering vanwege 'failliet' rekenmodel

'Bent u het met de PvdA eens dat alleen door panden stuk voor stuk door experts te laten bezoeken en inspecteren een oordeel gegeven kan worden over de veiligheid?', vraagt Nijboer. 'Zo niet, hoe is het mogelijk dat u volhardt in een geloof in een modellenwerkelijkheid van de NAM? Een partij die zelf belang heeft hij de uitkomsten.'

Risico

De PvdA'er stelt de vragen naar aanleiding van berichtgeving van RTV Noord dat verbouwingen niet worden meegenomen in de kansberekening of een woning een hoog risicoprofiel heeft of niet. Hoe hoger het risico, des te eerder een pand in aanmerking komt voor inspectie.

Een inspectie moet vervolgens uitwijzen of een woning aan de veiligheidsnormen voldoet. Zo niet, dan wordt het bouwkundig versterkt of in ernstige gevallen zelfs gesloopt en herbouwd.

Geen vertrouwen

Nijboer zegt dat Groningers en Groningse bestuurders vanaf het begin al geen vertrouwen hebben in dit model. 'Erkent u nu eindelijk het failliet van het HRA-model?', vraagt het Kamerlid ten slotte aan minister Wiebes.

