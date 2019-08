Celstraf voor vrouw die brand stichtte in centrum Winschoten

De 40-jarige Brigitte G. is veroordeeld tot veertig maanden cel, waarvan tien voorwaardelijk voor brandstichting in het centrum van Winschoten. Daarbij gingen twee panden aan de Langestraat in vlammen op.

De rechtbank spreekt van 'een zeer ernstig feit'. De straf is gelijk aan de eis. Ook moet de vrouw behandeld worden voor haar verslaving aan drank en drugs.

'Het heeft geleid tot gevoelens van onveiligheid in de samenleving', motiveerde de rechter de straf.

'Het kwam spontaan in me op om brand te stichten. Ik was onder invloed van speed en bier', zei G. twee weken geleden tijdens de zitting, toen ze een bekentenis aflegde.

Appartement gehuurd

De vrouw huurde sinds augustus 2018 samen met haar twee dochters een appartement in het pand aan de Langestraat 69a in Winschoten.

Op de avond van de brand, op 3 januari dit jaar, had ze gehoord dat de huur opgezegd zou worden. Daarop besloot ze brand te stichten. 'Heel erg. Ik had dat nooit moeten doen. Ik heb er erg veel spijt van', verklaarde ze twee weken geleden.



Wat gebeurde er?

De brand brak op donderdagavond 3 januari uit en legde twee panden in de Langestraat in de Molenstad in de as. Ze stortten deels in.

De brandweer schaalde die avond op naar zeer grote brand en het centrum van Winschoten werd deels afgezet. Bij de brand kwam asbest vrij.

De brand ontstond in het pand van Jan Emo Smid. Dat stond al sinds 2008 leeg, toen de winkel in huishoudelijke artikelen na 250 jaar ophield te bestaan.

Onrust

Het zorgde voor veel onrust bij de plaatselijke middenstand. De panden in de binnenstad van Winschoten zijn relatief oud en hebben een houten binnenwerk. 'Dit had de halve binnenstad kunnen kosten, daar moet je toch niet aan denken', zei een ondernemer.

