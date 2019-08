Groninger Forum gaat Forum Groningen heten (update)

'Een naamswijziging is bijna al een te groot woord', vindt directeur Dirk Nijdam van het - nu nog - Groninger Forum.

'Het is meer om praktische redenen. In de volksmond wordt het al jaren het Forum genoemd, het is raar dat er dan nog een woord voor staat. En vanwege de verhuizing moesten toch alle logo's en briefpapier opnieuw ontworpen worden, vandaar dat we nog één keer naar de naam gekeken hebben', zegt Nijdam.

'En internationaal is het ook wat lekkerder, omdat Groninger een beetje een raar woord is voor mensen in het buitenland. En Groningen is de naam van de stad waar we met zijn allen wonen.'



Wat kost dat?

Op social media reageren mensen op het nieuws onder meer met opmerkingen over de kosten. 'Grappig dat mensen dat denken, waarom moet dat geld kosten?', stelt Nijdam.

'Dat is een beetje het sentiment, dat alles gelijk geld kost. We hebben het zelf bedacht, dit kost niemand geld. We kregen sowieso al een nieuwe website en huisstijl.'

Verslaggever Beppie van der Sluis mocht in februari al even kijken in het Groninger Forum:



Afscheid Den Oudsten

Twee maanden voor de opening, op 27 september, wordt in het Forum al het afscheid van burgemeester Peter den Oudsten van Groningen gehouden.

'Dat zal voor heel veel mensen de eerste kennismaking met het gebouw zijn', zegt Nijdam. 'Alleen komen ze nog niet heel ver het gebouw in, want het is nog niet helemaal toegankelijk. Maar de mensen die bij het feestje zijn kunnen dan al een glimp opvangen van het gebouw.'

Opening

Wie de opening verricht, wordt later bekendgemaakt. Nijdam: 'Er wordt momenteel hard gewerkt in het gebouw, ik zou haast zeggen harder dan ooit. We zijn hard aan het timmeren om 29 november te halen. Er wordt nu vooral veel aan interieurbouw gedaan.'

Mocht al het werk nog niet klaar zijn bij de opening, dan is dat volgens Nijdam geen ramp.

'We doen ons stinkende best om het gebouw dan zo mooi en zo af mogelijk te hebben. Ik ben ook wel eens bij openingen geweest dat je er aan de voorkant in loopt en dat aan de achterkant de schilder naar buiten loopt. Je voorkomt nooit dat er toch nog wel eens ergens wat moet gebeuren. Je moet ergens een punt zetten, je moet een keer open met het gebouw. Het is te lang al dat mensen er omheen lopen en niet naar binnen kunnen. Volgens mij gaan we het redden.'

Dit bericht is aangevuld met een reactie van directeur Dirk Nijdam

Lees ook:

- 'Eenmaal in het Forum word je overvallen door het licht en het uitzicht'

- Al onze berichtgeving over het Groninger Forum