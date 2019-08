Dromen van een Schotse kade: 'Dan wordt de Eemshaven een knooppunt'

Op de kade van Sealine Terminals in de Eemshaven is het donderdag een drukte van belang. Het grote vrachtschip Kvitbjorn is vanuit Noorwegen de haven binnengevaren en ligt klaar om van zijn lading verlost te worden.

Dat gebeurt elke twee weken, want Sealane bestiert een reguliere veerdienst naar de westkust van Noorwegen. Met die ervaring op zak denkt salesmanager Ron Mulder de beoogde nieuwe lijndienst naar het Schotse Rosyth goed aan te kunnen.

Met dank aan de Economic Board Groningen kwam het bedrijf in beeld voor de klus. 'Zij werden benaderd door het Schotse bedrijf TEC-Offshore en zijn vervolgens naar Groningen Seaports gestapt. Zodoende kwamen wij in beeld.'

Prestigieus project

Hoewel TEC-Offshore het financiële plaatje van de veerdienst nog rond moet krijgen, wordt er achter de schermen al hard gewerkt. 'Want er moet nog ontzettend veel gebeuren', zegt Mulder. Hij steekt niet onder stoelen of banken dat het om een prestigieus project gaat.

'Het zou gaan om een volwaardige ferry, met zowel vracht als passagiers. Een dergelijke verbinding is heel belangrijk voor Groningen. Het is een stukje erkenning als knooppunt in Europa. Groningen, en met name de Eemshaven, heeft een heel gunstige ligging. Dat wisten wij hier al jaren, maar wordt nu ook in het buitenland opgepikt.'

Spin-off

Niet alleen voor Sealane zal de veerdienst geld in het laatje brengen. Ook andere bedrijven in de regio kunnen ervan profiteren, verwacht Mulder.

'Als je vanuit onze provincie heel makkelijk in een van de mooiste regio's van Schotland kan komen, geloof ik dat het een goede spin-off is voor iedereen in de provincie. Een voorbeeld: voor de verlenging van onze kade hebben we gewerkt met een bedrijf uit Delfzijl.'

Diepvriesvis

Het schip uit Noorwegen kan gezien worden als het kleine broertje van de ferry's die tussen Schotland en de Eemshaven moeten gaan pendelen. Passagiers gaan niet mee aan boord, maar via de klep aan de zijkant van het schip kan lading eenvoudig naar binnen en buiten gereden worden. 'Roll-on Roll-off', heet dat. Ook is er een kraan om lading aan dek te hijsen. Op deze zonnige donderdag spuugt het schip vooral diepvriesvis uit op de kade.

'Onze terminal is pas sinds kort uitgebreid en een Roll-on Roll-off-gedeelte. Dat is bijna allemaal klaar', zegt Mulder trots. 'Hetzelfde geldt voor een nieuwe loods voor droge lading die we onlangs hebben gebouwd.'

Veiligheid voorop

Dat de schepen die TEC-Offshore wil inzetten nog een stuk groter zijn dat het exemplaar dat er nu ligt, heeft heel wat gevolgen voor de logistiek in de Eemshaven. De ferry's moeten immers veilig de haven in en uit kunnen varen, stelt Mulder.

'Het voordeel van schepen is dat ze komen en gaan. En zeker een lijndienst is planbaar. Verder is het voor ons bedrijf heel belangrijk dat onze bestaande klanten, dus de schepen die hier nu al komen, geen belemmeringen mogen ondervinden van de nieuwe dienst.'

Toeristen

Staand op de kade is het nu nog moeilijk voor te stellen dat hier over een tijdje Schotse passagiers van boord wandelen. En waar moeten die zich vervolgens melden? Een volwaardig douanekantoor heeft de Eemshaven immers niet. Maar ook die gesprekken lopen, bevestigt Mulder.

Goed toeven

Of die toeristen wel twintig uur op zee willen doorbrengen? Mulder zou niet weten waarom niet.

'Het is goed toeven op zo'n schip hoor. Je gaat 's avonds slapen en wordt de volgende ochtend wakker in een prachtige omgeving in Schotland. En dat geldt andersom ook. Ik ben ervan overtuigd dat het een succes zou kunnen worden.'

Lees ook:

- Hoe levensvatbaar is de Schotse whisky-ferry?

- Provincie wil helpen bij vaarverbinding met Schotland

- Schots bedrijf werkt aan veerdienst tussen Eemshaven en Edinburgh