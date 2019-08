Onderzoek naar onterechte inschrijvingen in Stad kan acht weken duren

Het kan voorkomen als iemand bij zijn verhuizing per ongeluk aangeeft dat z'n moeder ook meeverhuist, zoals de Dokkumse Ytsje Prins overkwam.

Het kan ook zijn dat iemand aan schuldeisers probeert te ontkomen door zich op een willekeurig ander adres in te schrijven, dat mensen een-ouder-toeslag willen vangen, terwijl er gewoon een partner is of dat iemand zich per ongeluk op 20k inschrijft in plaats van 20m.

Vier tot acht weken onderzoek

Verkeerde inschrijvingen komen in de gemeente Groningen wel vaker voor. Hoe vaak exact kan de gemeente niet zeggen. Wel blijkt dat onderzoek naar een verkeerde inschrijving wel vier tot acht weken kan duren. Waarom zo lang?

'De wet schrijft voor dat een onterecht inschrijving pas kan worden hersteld na gedegen onderzoek', legt woordvoerder Peter Grondsma uit. 'Hiervoor moet minimaal vier weken worden uitgetrokken. In de praktijk blijkt dit vaak vier tot acht weken te worden, omdat we na vier weken niet altijd voldoende informatie hebben om van een gedegen onderzoek te kunnen spreken en het onderzoek te kunnen sluiten.'

Huisbezoek

Een onderdeel van dit onderzoek is om uit te zoeken waar de persoon die onterecht is ingeschreven woont. Soms komt de gemeente ook langs voor huisbezoek.

In principe heeft de melder op wiens adres ten onrechte iemand zich als bewoner heeft aangemeld verder niets meer te doen na de melding. 'De melder heeft dan geen verantwoordelijkheid meer om te bewijzen dat iemand niet woonachtig is op dit adres.'

Risicoprofiel

De gemeente doet bij een inschrijving op een adres zélf onderzoek als door een inschrijving een huis onder het risicoprofiel komt te vallen. Volgens Grondsma is dat als er op één adres sprake is van minder dan 10 vierkante meter per bewoner of als iemand vaker dan drie keer verhuist in één jaar.

'In gevallen waar twijfel bestaat, wordt verder onderzoek gedaan om de juistheid van de inschrijving te beoordelen.'

'Parkeeradres'

Zoals gezegd kunnen de oorspronkelijke bewoners dus financieel nadeel hebben van een onterechte inschrijving. Volgens Grondsma hoeven deze mensen zich geen zorgen te maken. 'Voor zulke situaties hebben wij een 'parkeeradres' in het leven geroepen. Hier wordt de persoon die in onderzoek staat dan tijdelijk ingeschreven gedurende het onderzoek, zodat de bewoners zélf er in ieder geval geen nadeel van ondervinden.'

