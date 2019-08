Zangeres Inge van Calkar 'gaat uiteindelijk nog naar Hollywood'

De tribunes zijn nog leeg en het decor moet nog worden gebouwd. Toch is de Groningse zangeres Inge van Calkar al druk aan het repeteren voor een van de hoofdrollen in het theaterspektakel The Rise of the Blue City.

Vanaf begin september is het te zien op en rond het Oldambtmeer bij Blauwestad.

'Hij heeft de verkeerde te pakken, ik ben ja helemaal geen actrice,' dacht de Groningse zangeres toen ze een mailtje kreeg van regisseur Dirk Bruinsma van de PeerGroup. De regisseur is fan van de muziek van Van Calkar en zag in haar een goeie actrice. 'We hebben elkaar ontmoet en toen mocht ik meedoen.'

De rol van Lucifer

The Rise of the Blue City, zoals het theaterstuk heet, speelt zich af op en rond het water van het Oldambtmeer. Een groot deel van de voorstelling staat Van Calkar in het water. 'Ik speel de rol van Lucifer en ik ben de verteller van het verhaal,' begint ze. 'Het speelt in de toekomst en gaat over drie boeven die naar Blauwestad zijn gevlucht. Ze hebben alle drie een vlot dat hier op het water drijft.'

De voorstelling wordt gemaakt door de locatie-theatermakers van de PeerGroup die eerder onder meer Maalkop en de Affaire Vermaning maakte. Regisseur Dirk Bruinsma is enthousiast over Van Calkar als actrice. 'Ze is de verrassing van de voorstelling,' zegt hij. 'Het is zo leuk om te zien hoe ze eerst onzeker begon, koudwatervrees had en dan ineens over dat randje gaat en ontdekt hoe leuk acteren is.'

Touchdown op nummer één in de Noord9

Ook muzikaal lijkt de carrière van Inge van Calkar behoorlijk in de lift te zitten. Ze scoort hit na hit en staat momenteel met het nummer Touchdown op nummer één in de Noord9 van RTV Noord. Van Calkar is er na een paar weken repeteren achter gekomen dat muziek maken toch iets anders is dan acteur zijn.

'Ik dacht dat het veel meer van elkaar weg zou hebben,' legt de actrice in spé uit. 'Op het podium staan vind ik niet meer zo spannend, daar hoef ik niet meer van over te geven maar het lijkt helemaal niet op elkaar. Nu moet ik iets vertellen dat iemand anders heeft geschreven, ik moet ondertussen in het water plonsen. Ik vind het echt wel pittig.'

Ze gaat uiteindelijk naar Hollywood

Behalve acteren gaat van Calkar ook zingen in de voorstelling. Niet met haar eigen band maar met Alamo Race Track van oud-Winschoter Ralph Mulder. 'Dat vond ik een bijzondere match en het levert hele mooie muziek op,' vertelt de regisseur. En over de toekomst van Van Calkar is hij duidelijk; 'Zij gaat uiteindelijk nog naar Hollywood, dat zou mij niks verbazen.'

The Rise of the Blue City is vanaf 3 september te zien bij het Oldambtmeer bij Blauwestad. Informatie over de voorstelling vindt u hier.

