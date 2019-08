Gronings klusbedrijf is in de race voor Europese prijs

Een jaar geleden zat Erik Lesschen (30) nog werkloos op de bank. Nu staat hij samen met zijn broer Bart (32) in de finale van de Social Startup Competition in Athene. 'Die bank vind ik nu niet meer zo interessant', zegt Erik.

De Stadjers hebben vorig jaar klus- en schoonmaakbedrijf AvHaal opgericht. Geen gewone onderneming, maar een sociale onderneming.

Geen winstoogmerk

Bij veel bedrijven is geld verdienen het belangrijkste doel. Bij sociale ondernemingen is dat niet het geval. Daar is geld een middel om een maatschappelijk doel te verwezenlijken.

De Groningse broers hebben twee maatschappelijke doelen. Met hun bedrijf willen ze aan de ene kant arme mensen en ouderen helpen om in een gezond huis te wonen.

'Sommigen hebben schimmels in hun badkamer, terwijl ze geen geld hebben om dat op te lossen. Met materialen die wij overhouden bij andere klussen, zorgen we ervoor dat deze mensen geholpen worden', vertelt Bart.

AvHaal-medewerker Marijn aan de slag in een badkamer (Foto: Martin Drent/RTV Noord)



Vluchtelingen

Aan de andere kant helpen ze statushouders (vluchtelingen die in Nederland mogen blijven) aan een baan in de kluswereld. 'We nemen ze één op één mee en laten ze zien hoe wij werken. We leren hen over veiligheid en hoe ze om kunnen gaan met klanten', vertelt Bart. Ze werken hierbij samen met de gemeente Groningen.

'Op deze manier laten we arme mensen en ouderen - die vaak bepaalde ideeën hebben over vluchtelingen - kennismaken met statushouders uit bijvoorbeeld Syrië en Irak. Dan leren ze elkaars cultuur kennen', legt Bart uit.

Rugpijn door bankhangen

Bart kwam twee jaar geleden op het idee om voor zichzelf te beginnen, nadat hij het zat was om voor een baas te werken. Hij betrok zijn broer Erik bij het idee, die op dat moment nog met een uitkering thuis zat.

'Ik kreeg last van mijn rug, doordat ik de hele dag op de bank zat', vertelt Erik. 'Ik dacht: dit moet anders. En toen kwam m'n broer hiermee. Dat gaf me zo veel energie. Sindsdien ben ik alleen nog maar hiermee bezig, meer dan fulltime.'

Pitchen

In mei wonnen de broers de Social Startup Competition in Leeuwarden. Dat was de Nederlandse voorronde.

Voor de Europese prijs moeten ze in september een presentatie geven op een conferentie in Athene. Ze hebben zeven concurrenten uit Nederland, Portugal, Griekenland en het Verenigd Koninkrijk.

Spannend

'We hadden nooit verwacht dat we aan een Europees kampioenschap mee konden doen', zegt Bart. 'Ik heb even gekeken naar de andere bedrijven en daar zitten heel veel mooie ideeën tussen. Het wordt spannend.'

De finale van de Social Startup Competition is op vrijdag 13 september. De winnaar krijgt een geldbedrag van 1.250 euro.