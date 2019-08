Kliniek Lentis heeft zaken weer op orde; dwangsom van de baan

Volgens de inspectie heeft Lentis voldoende maatregelen genomen om 'de risico's voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg weg te nemen.'

Personeeltekort

Lentis trok eerder dit jaar zelf aan de bel bij de inspectie toen uit eigen onderzoek bleek dat de kliniek door personeelstekort tegen problemen aanliep. Na bezoeken van de inspectie kreeg Lentis uiteindelijk een dwangsom van maximaal 20.000 euro als er niet aan de regels werd voldaan. Dat is nu afgewend.

'We hebben de basis weer op orde', zegt een tevreden Marjolein Boshuizen. Ze is psychiater en directeur behandelzaken in de kliniek aan de Hereweg. De kliniek is een soort intensive care voor mensen met psychische problemen.

Behandelplannen en dossiers

De kritiek van de inspectie richtte zich vooral op behandelplannen en dossiers van patiënten. Die waren onvoldoende op orde en er werd niet goed genoeg geregistreerd. Daarnaast werden nieuwe patiënten niet binnen 24 uur uitgebreid lichamelijk onderzocht. Daardoor ontstond een 'risicovolle situatie' voor patiënten.

Maar toen de inspectie kwam voor een laatste controle werden ze blij ontvangen door Lentis. 'Ze kwamen binnen en zeiden: wat kijken jullie blij', zegt Boshuizen. 'Waarop wij antwoorden, jazeker want we weten dat het op orde is. Dat was echt leuk, we waren trots.'

Volgens Boshuizen is er de afgelopen maanden hard gewerkt om werkafspraken helder te krijgen. 'Alles staat weer op scherp.'

Minder verschillende behandelaren

Tegelijkertijd begint de samenwerking met een maatschap in de kliniek ook zijn vruchten af te werpen. Lentis heeft al lang last van personeelstekorten, en werd daardoor gedwongen om tien bedden in de kliniek te sluiten. Maar door werk uit te besteden aan een maatschap van ggz-specialisten is de bezetting beter op orde. En dat merken ook de patiënten die binnenkomen in de kliniek. Zij zien minder verschillende behandelaren.

Volgens Boshuizen is door de verbeteringen ook de sfeer onder het personeel verbeterd. 'Mensen zaten in een wanhopige periode en vroegen zich af: wordt het nog wel wat. Iedereen liep met het idee rond van, 'wat moeten we nu?' En dat is omgeslagen.'

Toch is er nog veel werk aan de winkel voor de ggz-instelling. 'Vanzelfsprekend zijn er onder het personeel nog frustraties, maar het voelt al heel anders', zegt Boshuizen.

Scholing van personeel

Daarnaast moet Lentis nog aan de inspectie bewijzen dat de scholing van het personeel op orde is. Want ook daarover kreeg de instelling een tik op de vingers. Werknemers waren onvoldoende getraind in zelfmoord- en agressie preventie. Ook de scholing van het onder dwang toedienen van medicatie was niet op orde.

De afgelopen maanden zijn vrijwel alle medewerkers volgens Boshuizen geschoold. 'Ik heb er vertrouwen in dat het goed komt. Er loopt nog een aantal trainingen, want we kunnen natuurlijk niet iedereen tegelijker een cursus geven.'

