Tesla overweegt megafabriek net over Duitse grens

Tesla overweegt elektrische auto's en batterijen te gaan bouwen net over de Duitse grens, melden Duitse media. Een jaar geleden hoopte de provincie Groningen nog als productielocatie in aanmerking te komen.

De autofabrikant denkt inmiddels aan het Duitse Dörpen en Emden. Dörpen ligt net over de grens bij Bourtange, Emden ligt aan de andere kant van de Dollard.

De burgemeester van Dörpen bevestigt bij de Duitse regionale zender NDR dat een delegatie van Tesla in zijn gemeente op bezoek is geweest. De fabrikant zou interesse hebben in een bedrijventerrein aan het zogenaamde Küstenkanal.



Megafabriek

Naast Dörpen is ook de Emden in beeld als productielocatie. Ook hier is een team van Tesla komen buurten. Het zou gaan om een megafabriek die tussen de duizend en de tweeduizend banen gaat opleveren.

Zowel Dörpen als Emden ligt in Nedersaksen. Het Amerikaanse bedrijf heeft aan de regering van de deelstaat officieel laten weten dat het zich overweegt te vestigen in Nedersaksen.

1,2 miljoen

Tesla-baas Elon Musk had vorig jaar zomer via Twitter al laten weten dat zijn bedrijf het oog waarschijnlijk op Duitsland zou laten vallen.

Dit tot verdriet van Noord-Nederland. De provinciebesturen van de Noordelijke provincies hadden samen 1,2 miljoen euro uitgetrokken voor een economisch plan, en hadden daarbij de komst van een Tesla-fabriek hoog op het lijstje staan.

Ook Top Dutch, de Noordelijke lobby om grote bedrijven naar het Noorden te halen, hoopte op de komst van Tesla..

Geschikte locatie

Tesla is al een paar jaar op zoek naar een geschikte locatie om in Europa een grote fabriek. In 2017 werd in Stad al een Tesla-filiaal geopend.

Lees ook:

- Groningen grijpt waarschijnlijk naast Teslafabriek