Broers Goguadze toeschouwers bij Kickers Emden

De Georgische voetbalbroers George en David Goguadze uit Uithuizen mogen niet in actie komen voor hun nieuwe club Kickers Emden. Ze zijn in afwachting van een werkvergunning.

De Duitse competitie in de Oberliga is al drie speelronden onderweg. 'De supporters vragen mij langs de lijn waarom we niet spelen en wanneer het zover is dat we wel mogen spelen', zegt George.

De beide broers hebben er geen rekening meegehouden dat hun overgang van Germania Leer zoveel rompslomp met zich mee zou brengen.

'Nooit iets over gehoord'

Ze hebben een verblijfsvergunning, maar dat is niet afdoende om in Duitsland aan de slag te gaan. 'Met de verblijfsvergunning die ik heb kan ik geen werkvergunning aanvragen. En nu ik op het niveau van Kickers Emden speel, heb ik een werkvergunning nodig.'

'Wij hebben hier nooit iets over gehoord. In Nederland is dat niet zo, maar in het buitenland dus wel. Alles moet zwart op wit omdat ik nu wel wat centen krijg bij Emden', gaat hij verder.

Drie maanden geleden hebben ze een verzoek ingediend bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) voor een werkvergunning. Een dezer dagen moet het proces afgerond zijn. Althans dat hopen de broers. David krijgt dan een Nederlands paspoort omdat hij in Nederland is geboren.

Geen Nederlands paspoort

Voor George valt er aangepaste (Europese) verblijfsvergunning op de mat. Voorlopig wil hij geen Nederlands paspoort omdat hij dan in een naturalisatieproces van een jaar terecht komt.

De situatie is extra wrang omdat Kickers Emden na drie wedstrijden nog puntloos is. Het elftal zou dus wel gebaat zijn met het meespelen van de broers. 'Je zit met een hoop frustratie op de tribune te kijken.'

'Dit is semi-prof niveau waar je naar zit te kijken en daar wil je graag bijhoren. Dat doet wel wat met je en daarom ben ik extra gemotiveerd om te gaan voetballen bij Kickers Emden.'