'Boeren maken nog te weinig gebruik van GPS'

Dat denkt akkerbouwer Anselm Claassen uit Vierhuizen. Hij heeft inmiddels ruime ervaring opgedaan met de zogeheten precisielandbouw.



Bijeenkomst

Veel boeren en loonbedrijven gebruiken de technologie bij het zaaien, bemesten of oogsten. Om collega-akkerbouwers te informeren over de stand van zaken was er woensdag op zijn bedrijf een informatiebijeenkomst.

GPS heeft in korte tijd een enorme vlucht genomen, zegt Claassen. Het is een verfijnde technologie die het werk van akkerbouwers een stuk gemakkelijker maakt. Maar nog niet iedereen gebruikt het, aldus Claassen, vandaar de bijeenkomst in een van de schuren van zijn bedrijf.

Precisielandbouw

In verschillende sessies wordt getoond hoe GPS kan worden toegepast, wat de voordelen zijn en wat het oplevert.

Claassen: 'Veel boeren hebben wel apparatuur in hun tractoren waarmee ze recht over een perceel kunnen rijden, maar met een paar aanpassingen is die apparatuur ook geschikt te maken voor precisielandbouw. Het is vergt een investering, maar het levert ook veel op.'