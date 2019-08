Tbs van Marthin S. die zijn ex-vrouw en haar moeder doodde mogelijk met twee jaar verlengd

In 2004 bracht de man in Appingedam zijn ex-partner en haar moeder om het leven. Ook probeerde hij zijn schoonvader te doden maar dat mislukte.

Poging tot zelfmoord in Eemskanaal

Nadien probeerde hij zelfmoord te plegen door met zijn vijf maanden oude zoontje in het Eemskanaal te springen. Tegen de man werd destijds levenslang geëist, maar hij kreeg achttien jaar en tbs opgelegd.

Fietsclubje

S. lijdt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis. De behandeling daarvan is een lang traject 'met kleine stappen', die S., volgens deskundigen, zelf zou kunnen versnellen.' S. moet nog steeds werken aan het beheersen van impulsen.



Mogelijke tbs-beëindiging is nog niet in zicht. Wel werkt S. aan zichzelf met mindfullness en diverse therapieën. Ook heeft hij zich kunnen aansluiten bij een fietsgroepje. 'Ik gun het mezelf dat ik ergens bijhoor. Ik hebt zelfs een clubshirt. Ik hoorde nooit echt ergens bij', zei de man donderdag op zitting.

Onbegeleid verlof

S. mag af en toe met proefverlof zonder begeleiding. Dat gaat goed en het motiveert hem, aldus zijn raadsman Niek Heidanus. Sinds vier jaar zit hij in een tbs-kliniek in Almere. 'Ondanks dat hij een afschuwelijk delict heeft gepleegd, mag dat een voortzetting van de tbs niet rechtvaardigen', zei Heidanus.

De advocaat pleitte voor één jaar verlenging van de tbs. 'Het ritme van de behandeling is soms meedogenloos. Wat voorop moet staan is dat hij heeft geleerd', aldus Heidanus.

Messteken

Op 3 april 2004 ging S. naar het huis van Lammert en Eke Pelgrim, waar ook hun dochter met hun zoontje tijdelijk woonde. Bij het opendoen van de deur werd Lammert neergestoken in zijn buik. Hij overleefde de aanval ternauwernood. Daarna liep S. het huis in en stak hij op zijn schoonmoeder in.

Zijn ex-partner doodde hij met veertien messteken. Kort daarna overleden de vrouwen. Het vijf maanden oude zoontje dat zijn ex-partner op haar arm droeg raakte bij de steekpartij lichtgewond aan zijn pols.

Na het drama zette S. het op een vluchten met zijn zoontje in de auto. Bij het Eemskanaal wilde hij zelfmoord plegen en zijn zoontje meenemen. Hij bedacht zich en klom het kanaal weer uit. Even later werd de man vastgereden door de politie en gearresteerd.

De uitspraak is over twee weken.