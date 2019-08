OM wil taakstraf voor man die flyers rondstuurde over valse BIG-registratie verpleegster

Ook eiste de officier van justitie een celstraf van vier maanden voor de man, maar die straf moet voorwaardelijk zijn.

'Beschadigen en kwaad doen'

Het slachtoffer en de man kennen elkaar vanuit een ziekteperiode van de man. De vrouw verzorgde hem en zei tegen hem dat ze bij Lentis werkte. Ze liet haar telefoonnummer bij hem achter. Ook privé hadden ze contact.

Nadat het contact tussen beiden verwaterde, wilde de man verhaal halen. Volgens de officier van justitie heeft de man met het uitdelen van enkele flyers de bedoeling gehad om de vrouw te beschadigen en kwaad te doen.

Informatie verzamelen

Om meer informatie over te vrouw te pakken te krijgen schakelde hij twee kennissen in, die werkzaam waren bij de Gemeente Groningen en de Gemeente Ooststellingwerf. Hij wilde van hen wat informatie over de verplichte verpleegkundige BIG-registratie van de vrouw. Daarnaast wilde de man opheldering over zijn persoonsgebonden budget voor de zorg die hij had gekregen.

'Een hak zetten'

Hij kreeg de vrouwelijk gemeente ambtenaren zover dat zij hem enige informatie verstrekten vanuit een systeem, waarin gekoppelde data uit ouderwetse gemeentelijke basisgegevens staan. Hij zou daarbij hebben gezegd dat hij het latere slachtoffer 'een hak wilde zetten'. Een van de vrouwelijk ambtenaren zou het latere slachtoffer kennen. Ook zij zou een appeltje met het slachtoffer te schillen hebben.

Volgens de officier van justitie heeft de man een aantal flyers gestuurd met daarop de vrouw afgebeeld, met een balkje voor haar ogen. De tekst op de flyer luidde: 'Wees gewaarschuwd. Ze is geen verpleegster maar werkt onder een valse BIG-registratie.'

De flyers kwamen onder meer terecht bij de moeder van de vrouw, een vriendin van de vrouw en bij een ander onbekend gebleven persoon. Die stapten met het pamflet op het slachtoffer af. Zij deed aangifte, en claimde 800 euro voor geleden schade. De officier wil dat de man dat bedrag betaalt.

Gegevens openbaar

De raadsvrouw van de man vindt niet bewezen dat er sprake is van het opvragen van geheime gegevens. 'De gegevens die hij wilde hebben zijn gewoon openbaar te verkrijgen.' Ook zou volgens de raadsvrouw uit niets blijken dat de pamfletten ook daadwerkelijk door de man zijn gemaakt én verstuurd. 'Op één envelop zat vrouwelijk dna.'

De zaak tegen de vrouwen die bij de gemeente werkten is geseponeerd. Wel leidde hun bemoeienis in deze zaak tot hun ontslag bij de gemeentes waarvoor zij werkten.

Of het slachtoffer wel of niet een BIG-registratie heeft waaronder zij haar werkzaamheden uitvoert, is niet genoemd.

De uitspraak is over twee weken.