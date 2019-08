NS: geen kortere overstap met oude sprinter Groningen-Zwolle

De oude stoptreinen die de NS in de herfst gaat inzetten tussen Groningen en Zwolle, zullen geen kortere overstaptijd in Zwolle veroorzaken. De oude sprinter doet er een minuut langer over, maar zal op tijd aankomen. Dat beloven de Nederlandse Spoorwegen.

Het spoorwegbedrijf zet de oude treinen in om gladheid op de rails te bestrijden, meldt RTV Drenthe.



Bezwaar

Reizigersorganisatie Rover had bij de NS bezwaar gemaakt tegen de nieuwe tijdelijke dienstregeling, omdat de stoptrein Groningen - Zwolle met de oude sprinter één minuut later in Zwolle zou aankomen. De toch al krappe overstap op de stoptrein naar Lelystad zou dan van vier naar drie minuten gaan.

'We gaan ervoor zorgen dat de oude sprinters op tijd in Zwolle zijn waardoor de overstap hetzelfde blijft', belooft woordvoerder Leonie Bosselaar van NS Regiodirectie Noordoost.

Hoe dat moet gaan lukken kan Bosselaar nog niet zeggen. Frank Visser van de landelijke afdeling van ROVER adviseert de NS om één minuut eerder uit Groningen te vertrekken. Maar dat gaat de NS niet doen, liet het bedrijf aan ROVER weten.



Nieuw versus oud

Sinds eind maart rijdt de NS met de Sprinter Nieuwe Generatie (SNG) tussen Groningen en Zwolle.

Bosselaar: 'We gaan acht ritten, vier heen en vier terug, voor de ochtend en avondspits rijden met de oude sprinters (SMG).'

Deze treinen hebben een Sandite-installatie aan boord. Die spuit een gel met zand- en metaaldeeltjes op de rails, waardoor gladde sporen weer stroever worden. Daardoor slippen treinen minder en ontstaat er minder schade aan de wielen.

'De nieuwe sprinters hebben dit niet. Zij hebben wel een nieuw anti-slipsysteem, een soort ABS aan boord', zegt Bosselaar. NS lijkt het zekere voor het onzekere te willen nemen door toch ook oude sprinters met Sandite in te zetten.



'Te gek voor woorden'

Will Gerbers van ROVER Drenthe en OV-Consumentenplatform Drenthe vindt het 'te gek voor woorden dat de nieuwe sprinters kennelijk niet in de herfst over gladde rails kunnen rijden' en dat 'we nu weer met een afdankertje uit het westen zitten'.

Gerbers doelt op oude sprinters, gebouwd tussen 1975 en 1981, die weinig voorzieningen hebben in vergelijking met de nieuwe. Geen 220 volt voor de laptop, geen USB-aansluitingen voor de smartphone en geen WiFi. 'De oude sprinter is ook minder goed toegankelijk voor mensen met een lichamelijke handicap, kinderwagens en rollators', zegt ze.



Waarom geen Koplopers?

De vraag waarom de NS niet gewoon weer in de herfst Koplopers in de stoptreindienst Groningen - Zwolle inzet, kan Bosselaar niet beantwoorden. Die treinen reden er ook voor de komst van de nieuwe sprinters en die hebben wel een Sandite-installatie om gladde rails te bestrijden.

Frank Visser van de landelijke afdeling van ROVER heeft aan de NS gevraagd of het mogelijk is om de nieuwe stoptreinen ook van zo'n Sandite-installatie te voorzien. Volgens de NS is dat op korte termijn niet mogelijk, maar voor de herfst van 2020 waarschijnlijk wel.

De oude stoptreinen zullen volgens de NS tussen 2 september en half december rijden. Het spoorwegbedrijf neemt die maatregel ook op alle andere trajecten waar de Sprinters Nieuwe Generatie rijden.

