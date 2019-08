Dit weekend in Groningen: Oogstfeest, met de beer in de trein en springen maar

Oogstfeest Onstwedde

Oude ambachten, oldtimers, een braderie met vlooienmarkt: het is zaterdag weer Onstwedder Oogstfeest. Georganiseerd door Onstwedder Gaarv'n, dat zich inzet voor het behoud van oude ambachten.

Zo bakt de Onstwedder Gaarv'n haar brood:



Als je er bij wilt zijn: de festiviteiten beginnen zaterdagmorgen om 10:00 uur, op het evenemententerrein aan de Wessinghuizerweg in Onstwedde. En omdat het een jubileum is - de 40ste editie - is de toegang eenmalig gratis.

Bauke Mollema Tocht

Voor de zevende keer op het menu: de Bauke Mollema Tocht. Zondag is het zover, vanaf de Vismarkt in Stad. Er zijn vier afstanden, wat deelname kost lees je hier.

Zo ging het vorig jaar:



De routes voor dit jaar zijn gewijzigd en gaan nu voor een deel door het aardbevingsgebied.

'Het is een prachtig gebied, maar om je heen zie je ook wel de huizen die in de steigers staan. En het leek me mooi om dat aan de mensen te laten zien', zegt Mollema daar zelf over.

Teddyberenexpress

Zondag rijdt de Teddyberenexpress weer bij museumspoorlijn STAR in Stadskanaal. Kinderen tot en met 11 jaar die een teddybeer meenemen mogen dan gratis mee voor een ritje in de stoomtrein.

De Teddyberenexpress rijdt tussen Stadskanaal en Veendam en tussen Stadskanaal en Nieuw Buinen. De dienstregeling vind je hier. Een retourkaartje voor 12 jaar en ouder kost 12 euro.



Springen maar!

Rennen en springen tot je erbij neervalt. De grootste oplaasbare stormbaan van de wereld staat zaterdag op het Suikerunieterrein in Stad, voor het Air Run Festival, tussen 10:00 en 20:00 uur.

De stormbaan telt in totaal liefst 93 hindernissen.

Wat de kaartjes kosten lees je hier.

Nog meer springen

Verderop in de provincie, in de wijk Opwierde in Appingedam, staat zaterdag een springkussen voor de basisschoolkinderen. Van 13:00 uur tot 16:00 uur kunnen de kinderen terecht in de buurtspeeltuin aan de Harmoniestraat en van 14:00 uur tot 17:00 uur aan de Wethouder Huismanlaan. De toegang is gratis.

Gezocht: de beste touwtjespringer

Het wordt zondag flink warm, maar mocht je de puf hebben om te gaan touwtjespringen dan moet je bij Tuinindestad aan de Tarralaan in Groningen zijn. Daar wordt gestreden om de Open Kampioenschappen Touwtjespringen.

Je kan alleen meedoen, of met een team. De wedstrijden beginnen om 15:00 uur.

Veel plezier dit weekend!