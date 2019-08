Dit Was De Week: 'Ik heb niet het idee dat hij erin is geluisd'

Dit Was De Week in een fotocompilatie (Foto: Bewerking RTV Noord)

Het was onzekerheid troef de afgelopen week. Over ontsnapte hertjes, het lot van Roelf B. en de Schierste Ploatsnoam. In Dit Was De Week (DWDW) alle details over het nieuws dat ons bezighield.

Herten de hort op

Het was weer eens raak in Stadskanaal. Onbekenden knipten het hek van Dierenweide Maarsveld kapot, waardoor moeder en kalf ontsnapten.



Maandag stond het kalf ineens weer op de weide maar moeders genoot nog langer van het naastgelegen Pagebos. Donderdag keerde ook zij terug. Eind goed, al goed.

Emoties

De vader van de van drugshandel verdachte Roelf B. uit Stadskanaal doet voor het eerst zijn emotionele verhaal in de Volkskrant. Later in de week zit hij aan tafel bij Jinek (foto).

'Het is onvoorstelbaar. Ik heb niet het idee dat hij er is ingeluisd. Er werd drugs gebruikt in zijn vriendengroep, maar niet heel veel. Af en toe een jointje of een pil', zegt hij.

Whisky-ferry

Een vaarverbinding tussen de Eemshaven en het Schotse Rosyth is in de maak. En dat zorgt voor overwegend positieve reacties. Maar is de whisky-ferry ook levensvatbaar?



Politieke ambities

Ondertussen smeden Tegenwind Veenkoloniën en Platform Storm plannen voor een eigen politieke partij die over twee jaar mee moet doen aan de Tweede Kamerverkiezingen. De naam: Drents Gronings Belang.



Of de nieuwe partij kans maakt op zetels valt nog maar te bezien. Als alle Groningers en Drenten die tijdens de Provinciale Statenverkiezingen lokaal stemden over twee jaar stemmen op Drents Gronings Belang, dan levert dit maximaal één zetel op. Een schrale troost voor de nieuwe politici: 'als' zegt niet altijd alles.

Schierste Ploatsnoam

Tot slot naar de Schierste Ploatsnoam van onze provincie. Na ruim 15.000 stemmen won Hongerige Wolf het van Valom, Jipsingboermussel en De Poffert.