Zorginstelling De Noorderbrug vindt overnamekandidaat

Gehandicapteninstelling De Noorderbrug uit Groningen wil overgenomen worden door collega-instelling 's Heeren Loo uit Ermelo. Daarmee zou de financiƫle toekomst van De Noorderbrug veilig gesteld worden. Of de overname doorgaat, wordt nog dit jaar duidelijk.

De Noorderbrug is gespecialiseerd in de behandeling en verzorging van mensen met niet aangeboren hersenletsel en mensen met doofheid.

Eind april kondigde de instelling aan dat ze op zoek was naar een overnamepartij, omdat de reserves na een paar slechte jaren zijn uitgeput. Weliswaar schrijft De Noorderbrug nu weer zwarte cijfers, maar het interim-bestuur vindt een overname door een grote zorgpartner op de lange termijn de beste oplossing.

Drie kandidaten

Van de drie kandidaten die belangstelling hadden, kiest De Noorderbrug voor 's Heeren Loo, omdat die expertise heeft op dezelfde terreinen en ook al op drie locaties in het Noorden vertegenwoordigd is, in Bedum, Leeuwarden en Geeuwenbrug.

Expertisecentrum

Noorderbrug heeft in heel Noord-Oost Nederland 1600 cliënten en circa 800 medewerkers, 's Heeren Loo heeft 10.000 cliënten, waarvan 600 met niet aangeboren hersenletsel.

Het beschikt bovendien over een expertisecentrum met ruim 950 behandelaren. Voor 's Heeren Loo betekent een eventuele overname de kans om op dit terrein zijn expertise uit te breiden, zegt directeur Jan Scholten: 'Wij kunnen ons voordeel doen met de kennis die bij De Noorderbrug in huis is op dat terrein en dat geldt omgekeerd ook.'

Onderzoek

Of de overname doorgaat hangt af van nader onderzoek naar de financiële en personele gevolgen van de overname en van toestemming door de Nederlandse Zorgautoriteit. De partijen verwachten daar in december duidelijkheid over.

