OM verzoekt om verlenging tbs Delfzijlster brandstichter

De man werd in 2015 veroordeeld tot een jaar cel en tbs met dwangverpleging voor meerdere brandstichtingen, belaging en bedreiging.

Branden Eelderwolde en Groningen

Een recreatiewoning in Eelderwolde brandde door toedoen van de man op 30 april 2013 volledig af. Een nabijgelegen woning liep schade op. De bewoonster van de recreatiewoning, een ex-vriendin van de man, was die nacht niet thuis. Na het beëindigen van de relatie werd de vrouw voortdurend door hem gestalkt en bedreigd.

Op 15 juni 2014 stak de man goederen in het trappenhuis van een pand van de verslavingszorg aan de Coendersweg in Groningen in brand. Alle bewoners werden geëvacueerd. De brand bleef beperkt tot het trappenhuis.



In juni 2009 stak de man een caravan aan de Friesestraatweg in Stad in brand. Ook daar was de bewoonster die nacht niet aanwezig.

De 36-jarige Delfzijlster kampt met meerdere psychische stoornissen. Hij verblijft sinds vier jaar in de tbs-kliniek in Almere.

'Medicatie is rommel'

Na een voorval met een medewerker in de kliniek, waar de man bij betrokken was, moest hij starten met medicatie tegen psychoses, maar daar stopte hij abrupt mee 'Dat is rommel. Ik begin er niet meer aan.' Mede daarom heeft hij tot nu toe geen uitzicht gehad op begeleid verlof.

'Ik wil helemaal geen begeleid verlof. Ik ben er wel klaar mee', zei de Delfzijlster tijdens de zitting. Zijn raadsman stipte nog een mogelijkheid tot overplaatsing naar een andere kliniek aan.

De uitspraak is over twee weken.