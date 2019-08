Romke Hoogstra gaat voor UEFA op EK aan de slag

Romke Hoogstra gaat tijdens het komende EK voetbal in 2020 voor de UEFA aan de slag in Roemeniƫ. Hij wordt venue manager in speelstad Boekarest.

In die rol is de Groninger verantwoordelijk voor het facilitaire en operationele deel rondom de wedstrijden die er gespeeld worden. In het nationale stadion van de Roemenen worden drie groepswedstrijden gespeeld en een achtste finale. Het stadion biedt plaats aan zo'n 55.000 toeschouwers.

In twaalf landen

Het EK voetbal 2020 wordt voor het eerst afgewerkt in twaalf verschillende landen. De openingswedstrijd van het toernooi is op 12 juni in Rome.

Hoogstra over zijn werk tijdens het WK 2018:



Vierde keer

Voor Hoogstra is het zijn vierde grote toernooi als venue manager. Het begon in 2007, toen hij verantwoordelijk was voor stadion Euroborg tijdens het Europees Kampioenschap onder 21. In 2012 had hij dezelfde functie tijdens het EK in Oekraïne en Polen. Bij het laatste WK was hij namens de FIFA gestationeerd in Rusland. De inwoner van Eelderwolde is van september tot juli werkzaam in Boekarest.

Hoogstra was eerder onder andere werkzaam als verslaggever en chef op de sportredactie van RTV Noord.