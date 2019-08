Gratis overvaren met het jarige Reitdiepveer

Het is vrijdag op de kop af vijf jaar geleden dat het Reitdiepveer voor het eerst voer. En dat is reden voor een feestje.

Alle passagiers worden gratis vervoerd en er is muziek aan boord.

Duizenden fietsers

Op 23 augustus 2014 ging de vaarverbinding tussen Aduarderzijl en Schaphalsterzijl van start. Sinds de eerste overtocht is het veer uitgegroeid tot een voorziening die niet meer weg te denken is. Duizenden fietsers en wandelaars zijn inmiddels naar de overkant van het Reitdiep gebracht. In 2018 werd een record geboekt met bijna zevenduizend passagiers.

Het veer wordt louter gerund door vrijwilligers. Er zijn 39 varende en zeven niet-varende vrijwilligers. Er staan veertien mensen op een wachtlijst die zich ook hebben aangemeld als vrijwilliger.

Bijna twing minuten

Het veer vaart tussen 1 april en de laatste zondag van oktober. Het schip is uitgerust met een elektromotor en een tochtje duurt bijna twintig minuten. De afstand tussen Aduarderzijl en Schaphalsterzijl over de weg is zo'n veertien kilometer is. Er wordt dus veel tijd gewonnen door het veer te nemen. Aan boord is plaats voor maximaal twaalf passagiers.

