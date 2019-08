'De zuidelijke ringweg gaat maandag om zes uur open'

'Op dít moment', aldus Kramer op vrijdagmiddag, 'is de weg is nog niet klaar om open te stellen. We moeten namelijk nog een gedeelte van het asfalt leggen. De deklaag, de bovenste laag, moet nog. Dat gaat vanmiddag gebeuren. De verlichting staat er al wel, maar de belijning moet er nog op, de berm moet nog worden afgewerkt, en de bebording moet nog rechtgezet worden.'

Openstelling

'Bovendien', vervolgt Kramer, 'moeten we het Emmaviaduct nog even aanpassen, zodat alles om maandagmorgen om zes uur goedgekeurd kan worden voor de openstelling.'

Dat lijkt nog veel werk, gaat dat wel lukken? Kramer: 'Natuurlijk gaat dat lukken. We hebben het altijd druk, en we zitten altijd in een tijdsklem, dat heb je gezien met die damwanden.'

Alles gewoon achter de rug

'We hebben nog wel het één en ander te doen, maar ga er maar van uit dat dat maandagmorgen om zes uur allemaal gewoon achter de rug is', belooft Kramer.

IJs en weder dienende? Zou het tropische weer nog roet in het eten kunnen gooien?

Hete voegen

Kramer: 'Welnee. Het weer is voor ons eigenlijk nooit een struikelblok. Het enige wat we even moeten aankijken zijn de voegen van de geluidsschermen aan de noordbaan. Want die kunnen nogal heet worden. Maar we verwachten dat we daarmee de zomer wel doorkomen.'

