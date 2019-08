Code Rood slaat tenten op bij vervallen huis in Loppersum

Komende donderdag willen ze een bezettingsactie uitvoeren in de stad Groningen: bij het gebouw van de Gasunie, het gebouw van GasTerra of vier tankstations van Shell. Welke het wordt, is nog niet bekend. 'Dat moeten we nog besluiten. We wachten tot iedereen er is', zegt actievoerder Alex. ' Iedereen heeft een stem.'

Niet voor het eerst

Vorig jaar augustus blokkeerde Code Rood al eens de ingang van het tankenpark van de NAM in Farmsum. In mei van dit jaar was de Gasunie het doelwit.

Voorbeeld

De eerste actievoerders arriveerden zaterdagochtend in Loppersum. 'Dit huis is een prachtig voorbeeld van wat er allemaal misgaat. Het is in verval geraakt na de grote beving van 2012 (bij Huizinge - red.) en raakt steeds verder in verval.'

Het gras en onkruid rond de verlaten woning staat flink hoog en wordt eerst onder handen genomen door Code Rood, dat ook werkt aan het plaatsen van een mobiele keuken om de actievoerders te voeden.

Daden

'We willen dat de politiek nu eens echt wakker wordt, het is tijd voor daden', zegt activist Alex over het doel voor komende week. Ook morgen laten de activisten al van zich horen, dan tijdens de Bauke Mollema Tocht.

