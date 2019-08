Bas Lulofs hoopt met PKC de zaalvoetbaltop te bereiken

De lat ligt dit seizoen hoog bij de zaalvoetballers van PKC uit Groningen. Dat komt onder meer door de komst van Bas Lulofs als hoofdtrainer. De oud-international heeft de ambitie om het hoogste niveau in Nederland te halen.

Het team promoveerde vorig seizoen naar de Topklasse. En als het aan Lulofs ligt, stoomt PKC meteen door naar de Eerste Divisie.

Nederlandse top

'Met de spelers die we nu hebben opgetrommeld hebben we de ambitie om door te stromen naar de top van Nederland. De jongens hebben aangegeven dat ze graag met mij willen werken om dat mogelijk te maken', vertelt Lulofs.

Zijn team heeft zojuist met 5-2 gewonnen van Hovocubo 2 uit Hoorn. Het was de tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding. Een week eerder werd er nog met dubbele cijfers verloren van Urk. Een aantal spelers ontbrak in die wedstrijd.

Bekende namen

Tegen Hovocubo is het team op een tweetal spelers na compleet. De formatie herbergt een aantal bekende namen. Bijvoorbeeld de oudgedienden Handrit Hoxhaj en Anton Jongsma. Maar er is ook ruimte voor talentvolle voetballers in de ploeg.

'Ze moeten nog wel wat leren. Ze hebben heel veel individuele kwaliteiten, maar de tactische zaalvoetbalkwaliteiten moet ik ze nog wel bijbrengen. Dat heeft wel wat tijd nodig. Ik hoop dat het me lukt om volgend jaar al op Eerste Divisie niveau te acteren', benadrukt Lulofs nogmaals zijn hoge verwachtingen.

Ervaring

Zelf heeft hij een brok aan ervaring. Hij speelde met Leekster Eagles jarenlang in de top van Nederland en schopte het tot het Nederlands team. Bovendien heeft hij de know-how om de randvoorwaarden die bij de ambitie horen in kaart te brengen.

'Toen ik aangesteld werd, heb ik wel nagedacht over hoe we het kunnen realiseren om met een zaalvoetbalteam uit Groningen naar het hoogste niveau in Nederland te gaan. Daar moet een beleidsplan voor gemaakt worden.'

Unicum

Het zou een unicum zijn als een team uit de stad Groningen in de Eredivisie gaat spelen. Zover is het nog niet, maar op basis van de oefenwedstrijd kan er best wat moois ontstaan. De thuiswedstrijden worden gespeeld in het nieuwe sportcentrum Europapark.

'Het publiek moet weer naar het zaalvoetbal komen. En je ziet niet zo vaak meer dat spelers een mannetje kunnen uitspelen, maar deze jongens kunnen dat wel', onderstreept de 44-jarige Lulofs zijn ambitie nogmaals.