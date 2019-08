Thijmen Kupers: 'WK halen lijkt me onwaarschijnlijk'

Atleet Thijmen Kupers hoopt stiekem nog deel te kunnen nemen aan het wereldkampioenschap later dit jaar in Doha. De 800 meter-loper uit Groningen liep vrijdagavond in Brussel zijn derde wedstrijd binnen een week.

In Brussel finishte hij in 1.47.43. De limiet voor Doha ligt beduidend lager: 1.45.80. De deadline is op 6 september. Kupers gaat tot die datum nog een aantal wedstrijden lopen met de hoop om aan de eis te voldoen. Maar hij is ook realistisch: 'Het zou gaaf zijn als ik het haal, maar om eerlijk te zijn lijkt me dat een onwaarschijnlijk scenario.'

Geblesseerd

Kupers was lange tijd geblesseerd aan de achillespezen. Daar heeft hij nu weinig last meer van. Het ontbreekt voornamelijk aan wedstrijdritme en snelheid. 'Ik moet werken om na de eerste ronde in 52 seconden door te komen. Snel starten lukt me niet en tussen de 400 en 600 is het zwaar. De eindsprint gaat nog wel', vertelt hij na de race in de Belgische hoofdstad.

De komende week verwacht hij weer wat te verbeteren tijdens de training. 'Ik weet zeker dat er meer in de benen zit dan wat ik tot nu toe heb laten zien.'

