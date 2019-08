Reünie in Kleine Huisjes: 'Ik ken nog bijna iedereen'

Dorpsvereniging Kleine Huisjes houdt de reünie vanwege haar 40-jarige bestaan. Met een glaasje bubbels worden de reünisten ontvangen door Bea en Aafke van de organisatie. Ruim honderd mensen komen op de reünie. Voor velen is het een weerzien van bekenden, alleen moet er soms nog wel even gespiekt worden op het naamkaartje.

Reünist Simon Leegte heeft veertig jaar in Kleine Huisjes gewoond. 'Toen ik nog klein was kende iedereen mij. Ik was een deugniet, een opdondertje. Zo herinnert iedereen mij ook.'

Lastig om mensen te vinden

De organisatie van de reünie heeft iedereen persoonlijke uitgenodigd. Soms was het nog wel een gedoe om die uitnodiging te versturen. 'We hebben heel veel werk gedaan om meneer Bugel te vinden', vertelt Bennie Huizenga van de organisatie. 'We hebben het via Facebook geprobeerd en we hebben mensen benaderd die mogelijk zijn adres wisten. Uiteindelijk zijn we erachter gekomen, maar het heeft heel veel werk gekost.'

Meneer Bugel (links) en Bennie Huizinga (rechts) van de organisatie (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)



Voor Simon Leegte is het fijn om weer terug te zijn. 'Ik ben hier geboren en getogen', vertelt hij. 'We staan nu op het land van mijn vader. Ik heb hier vroeger veel op gewerkt. Inmiddels woon ik in Nieuw-Buinen. Ik ben verhuisd omdat mijn vrouw en ik wel een keer iets anders wilden. Ook kreeg mijn vrouw een baan in de buurt van Nieuw-Buinen.'

Kruidenierswinkel

De oud-inwoner van Kleine Huisjes kent veel mensen omdat veel inwoners bij hem langs kwamen. 'Ik heb een kruidenierswinkeltje van mijn oom en tante overgenomen. Even later kwam er iets verderop een ander winkeltje vrij. Ik ken al mijn klanten bij naam. Bij elk huis weet ik wel te vertellen wie er gewoond hebben. Ze waren namelijk allemaal klant.'

Het doet me wel wat om terug te zijn Simon Leegte - oud-inwoner Kleine Huisjes

De oud-winkeleigenaar is blij dat deze reünie is gehouden: 'Het geeft toch een nostalgisch gevoel om terug te zijn. Daarom is het leuk dat ze dit organiseren. Het doet me wel wat om terug te zijn, omdat je mensen tegenkomt waarmee je vroeger op school hebt gezeten en waarmee je vroeger speelde.'

Tevreden

De organisatie is tevreden met de reünie. 'Ik zie dat iedereen aan het praten is. Niemand zit alleen. Als je bekenden tegenkomt op een reünie, dan is het wat mij betreft geslaagd', vertelt Huizenga.

Wanneer de volgende editie?

Een succes dus volgens de organisator, maar wie de volgende keer wil komen moet wel even wachten. 'Mijn ervaring is dat je reünies niet te vaak moet doen. Als je het te vaak doet, dan loopt het animo terug. Waarschijnlijk houden we over tien jaar weer een reünie.'