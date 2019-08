Waterpoloërs genieten in Ter Apel: 'Een fantastische sfeer'

'Het is megafantastisch gewoon, onbeschrijfelijk hoe goed de sfeer is.' Bij camping Moekesgat in Ter Apel zijn dit weekend honderden waterpoloërs neergestreken, voor het 51ste Zepta-toernooi.

Voorzitter Frank Schoenmaker geniet met volle teugen.

'Het is prachtig weer, dit is een van de allermooiste edities die we ooit hebben gehad. Ik heb alleen maar positieve geluiden gehoord, mensen genieten. Er is niets lekkerders dan in het water liggen, terwijl je met het zonnetje op je gezicht het balletje kan rondspelen.'

118 teams

Aan het Zepta-toernooi doen in totaal 118 teams mee; 82 herenteams, 28 vrouwenteams en acht lokale teams. Er doen 21 teams uit het buitenland mee, uit Duitsland, België, Engeland en Frankrijk. Alles bij elkaar worden er 406 wedstrijden gespeeld.

Kamperen

De helft van de deelnemers kampeert op de camping, de andere helft staat op de zonneweide bij het zwembad.

'Dat geeft een fantastische sfeer', jubelt Schoenmaker. 'We sturen heel erg aan op een leuke belevenis voor de teams. Maar ook voor de vrijwilligers, het publiek en mensen uit de omgeving.'

Kamperende deelnemers (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)



'Het is de afsluiting van de zomer, maar ook de start van de voorbereiding op het seizoen. Werken aan de teamspirit, in combinatie met een gezellig weekend. En dit prachtige weer is de kers op de taart.'