Interim-directeur moet onrust op basisschool Het Veenpluis sussen

Van Dijken is de tijdelijke opvolger van Maria Luimstra, die zich onlangs ziek heeft gemeld.

Klachten over directeur

De positie van Luimstra stond sinds de meivakantie onder druk nadat vier leraren zich over haar functioneren beklaagden. Een extern onderzoek en een bemiddelingspoging konden de ontstane spanningen niet wegnemen.

Verdeelde groep

De overkoepelende stichting Quadraten zag zich dan ook genoodzaakt maatregelen te nemen, vertelt directeur Gerrit Rotman.

'De spanningen op de school namen toe. We hebben nog een bemiddelingspoging gedaan, maar die bleek niet zinvol. Dan sta je dus met een groep die verdeeld is over het functioneren van de directeur.'

Herpakken

Voormalig directeur Luimstra heeft zich 'in goed overleg' met Quadraten ziek gemeld. 'Zo kan ze zich even herpakken. In de tussentijd hebben we een ervaren interim aangesteld. Of ze nog terugkomt? Ik wacht het proces af. We willen geen personeel in onveilige situaties plaatsen. Ook geen directeur.'

'Grote staat van dienst'

Met interim-directeur Van Dijken heeft Het Veenpluis volgens Rotman een 'ervaren rot' aan de leiding.

'Het is iemand met een grote staat van dienst, die herstel kan plegen. De onderlinge verhoudingen in het team hebben natuurlijk ook een deuk gekregen. Het College van Bestuur betreurt het dat de directeur, leerkrachten, ouders en leerlingen in deze situatie zijn beland.'

De school houdt donderdag een ouderavond waarin de nieuwe directeur wordt voorgesteld.

