Paul Zwama winnaar Bommen Berendloop

Zwama, woonachtig in Hilversum en geboren en opgegroeid in Leens, versloeg op de atletiekbaan in het Stadspark in Groningen in een lange eindsprint Maarten Zeegers. Het brons was voor Dennis Westra uit Groningen.

Winst Hinke Schokker

De Friezin Hinke Schokker was in 39.48 seconden de snelste vrouw, met Lisanne Langerijs uit Schöninghsdorf als tweede.

Op de 4 mijl was Indra de Weert uit Marum in 26.34 minuten de snelste vrouw, de Zwollenaar Taco Schaaf kwam in 19.06 minuten als eerste man over de eindstreep.

Afgelast

De halve marathon was vanwege de hoge temperaturen afgelast.

Volgens de organisatie trok deze zeventiende editie van de Bommen Berendloop circa duizend deelnemers.

