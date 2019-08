'De rillingen lopen over mijn rug als ik zie hoe dit tot stand komt'

Er wordt druk gewerkt aan de tweede voorstelling van theaterproject 'Aan de Andere Kant'. Zondag waren er opnames bij de museumbrug in Stad, waar ze protesten uit de jaren '70 naspeelden. En voor sommigen was dat best emotioneel.

De voorstellingen gaan over de geschiedenis van Molukkers in Nederland. Vorig jaar draaide de eerste theatervoorstelling. Die bleek uiteindelijk zo populair, dat er extra voorstellingen zijn opgevoerd.

Aan de Andere Kant gaat over de behandeling van Molukse KNIL-soldaten, die in de jaren '50 voor Nederland tegen de Indonesiërs vochten. Nederland kwam na deze oorlog zijn belofte niet na om de Molukkers een eigen staat te geven.

Realistisch

Hank Oraile werkt mee aan de theatervoorstelling en heeft de protesten uit de jaren zeventig meegemaakt. 'Ik kom uit de tijd waarbij we behoorlijk actief zijn met de demonstraties. De rillingen lopen over mijn rug als ik zie hoe alles tot stand komt. Het is erg realistisch en de figuranten doen het goed. Geweldig', vertelt Oraile.

Bekijk hieronder een korte impressie van de filmopnames:



Volgens Annejet Fransen van het ADAK-theater worden de opnames in de stad gemaakt omdat daar vroeger ook demonstraties plaatsvonden. 'Er zijn heel veel demonstraties geweest in het Noorden, zowel in Groningen als in Assen', vertelt ze. 'Eerst filmen we hier en straks gaan we naar Assen om verder te filmen.'

Frustratie

Aisha Matitaputty loopt ook mee als figurant. Ze is Molukse van de derde generatie. 'Wij staan hier nu gezellig, maar mijn ouders hebben echt gedemonstreerd. Ik snap de frustratie van de tweede generatie, waaronder mijn ouders', vertelt Matitaputty.

Aisha Matitaputty is één van de figuranten (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)



'Onze opa's en oma's hebben ergens voor gevochten en zijn in een land gedropt zonder dat mensen naar ze omkeken. Doordat de tweede generatie ging rebelleren, hebben wij nu wel de mogelijkheid om uit huis te gaan, naar school te gaan en te studeren. Het roept bij mij een gevoel van respect op, heel veel respect en dankbaarheid', vertelt Matitaputty.

Première

Over ruim week gaat de voorstelling in première en dan moeten ook alle opnames klaar zijn. Volgens regisseur Anne van Slageren moet dat wel lukken. 'Het is wel lastig in de beperkte tijd, maar het gaat lukken.'

De voorstelling gaat op 4 september in première in Groningen.

