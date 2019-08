Ondanks tegenvallers volop geloof in mooie toekomst Kleindierpark

'Er is zo'n veertig- tot vijftigduizend euro nodig om het hele park serieus te kunnen verhuizen', zegt Alexander Knoth. Om het geld bij elkaar te krijgen is de eigenaar van Kleindierpark  Bellingwolde een crowdfundactie gestart.

Zowel via internet als in het park zelf is er geld ingezameld, helaas voor de initiatiefnemers zonder veel succes. 'Er is in totaal iets meer dan tweeduizend euro opgehaald. Dat is lang niet genoeg, nee.'

Ondanks de tegenvallende inzameling blijft Knoth hoop houden op een mooie toekomst voor het park.

Drukte van belang

Knoth heeft een dierenpark in zijn tuin. In totaal lopen daar zo'n twintig exotische diersoorten. Er zijn stinkdieren en stekelvarkens, maar er lopen ook vosjes rond. Omdat het kleinschalig is, wordt het gezien als hobby. De regel is wel dat het park maar zes dagen per jaar geopend mag zijn, omdat er meer dan tien soorten rondlopen.

De dierenliefhebber wil op de huidige locatie graag uitbreiden en er een echte dierentuin van maken, maar de gemeente Westerwolde ziet dat niet zitten. 'Met de verwachte bezoekersaantallen vinden we dit niet in een rustige woonwijk passen. Dat zou niet bijdragen aan een goed woon- en leefklimaat voor de omwonenden', laat de gemeente weten.

Drukte van belang

Voor dat laatste valt wat te zeggen als je zondagmiddag door de wijk van Knoth rijdt. Het is druk. Alle parkeerplekken zijn vol, waardoor veel auto's op het gras of langs de weg geparkeerd staan. Maar die situatie wordt juist veroorzaakt door de regels die Knoth opgelegd worden, vertelde hij.

'Het is júist zo druk, omdat wij maar zes dagen per jaar open mogen zijn. We willen graag vaker open, om de drukte te kunnen spreiden.'

Enthousiast

Ondertussen worden handtekeningen verzameld. De dierenliefhebber wil daarmee aan de gemeente laten zien dat veel mensen zijn uitbreidingsplannen steunen. 'Wij hoopten ongeveer duizend handtekeningen op te halen, maar daar zijn we al overheen', zegt hij trots.

Met die lijst met handtekeningen reist hij over enkele dagen af naar het gemeentehuis van Westerwolde. Daar wacht een gesprek over hoe het nu verder moet. Uitbreiden op de huidige locatie lijkt er niet in te zitten. De andere optie is verhuizen naar een locatie waar ze wél kunnen uitbreiden. 'En wij willen daar ook wonen. Er gebeuren te vaak dingen met dieren als er geen mensen in de buurt zijn.'

Dromen

Om die verhuizing te kunnen bekostigen zijn dus nog tienduizenden euromuntjes nodig. Ondanks de tegenvallende geldinzameling, blijft Knoth volhouden dat zijn dromen ooit realiteit gaan worden.

'Iedereen is positief, iedereen vindt het mooi en er is zeker markt voor in deze regio. Natuurlijk denk ik wel eens: verdorie, er is nog zo veel geld nodig. Maar waar een wil is, is een weg. Linksom of rechtsom, er komt een keer een oplossing.'

Lees ook:

- Gemeente wil meedenken over nieuwe locatie Kleindierpark Bellingwolde

- Kleindierpark Bellingwolde start crowdfunding voor nieuwe locatie