Bauke Mollema heeft begrip voor actie van Code Rood

Code Rood had langs het parcours spandoeken opgehangen om aandacht te vragen voor de gaswinningsproblematiek.

Andere routes

Bauke Mollema legde na afloop uit waarom er dit jaar voor nieuwe routes door het aardbevingsgebied is gekozen. 'In de winter hadden we al besloten om voor andere routes te kiezen. Tijdens Kerst fietste ik er zelf doorheen, op weg naar Martijn Keizer in Muntendam', legt hij uit.

'Wat een mooi gebied is dit eigenlijk', dacht de wielrenner toen hij die route aflegde. 'Vroeger, tijdens mijn trainingen, kwam ik er ook al vaak. Toen werd één en één twee. Ik denk dat het goed is om ook de mooie kanten van dit gebied te laten zien, zeker aan de mensen die de provincie Groningen nog niet zo goed kennen.'

Begrip voor Code Rood

Code Rood had in het kader van de Week van het Gronings Verzet spandoeken opgehangen langs het parcours en Mollema had daar alle begrip voor. 'Ik snap hun problemen en frustraties. Als zij er zo extra aandacht voor willen vragen, dan is dat prima. Onderweg zag ik wat spandoeken hangen, in de omgeving van Loppersum en Westeremden. Voor ons was dat geen probleem.'

Waardering

Mollema reed zelf de route van 125 kilometer. En dat ging hem uiteraard probleemloos af.

'Het fietsen was inderdaad niet het grootste probleem', zegt hij lachend. 'Het was vooral een superleuke dag. We hadden volgens mij een mooie route uitgezet en als ik het zo van de mensen hoorde, werd dat wel gewaardeerd. Daarnaast was het natuurlijk ontzettend mooi weer.'

Nog zo'n anderhalve maand en dan zit het seizoen voor Mollema erop. 'Over drie weken rijd ik met de ploeg de klassiekers in Quebec en Montreal. Daarna hoop ik het WK te rijden en dan sluit ik af met de Italiaanse klassiekers, met de Ronde van Lombardije als laatste.'

