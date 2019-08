Wegen rondom Stad weer geopend (update)

Vorige week is het wegdek van de ringweg opnieuw geasfalteerd. In de nacht van zondag op maandag kon rond 2.00 uur de weg weer worden vrijgegeven. Her en der staan er nog omleidingsborden in de berm, maar die kun je negeren.

De afgelopen zes weken, tijdens de schoolvakantie, was de weg in de richting van Hoogezand dicht vanwege het intrillen van damwanden. Het intrillen van damwanden gaat nog door, maar daarvoor hoeft de ringweg niet worden afgesloten.

Bert Kramer van aannemer Combinatie Herepoort laat weten dat mensen nog tot de Kerst last kunnen houden van het intrillen van damwanden. 'Gelukkig niet meer in de nacht, alleen nog overdag.'

Hard werken

Volgens Bert Kramer was het dit weekend nog hard werken om de alles nog klaar te krijgen. 'Alles is volgens plan verlopen, maar we moesten nog wel even lijnen trekken en de borden omdraaien.'

Automobilisten hoeven volgens Kramer niet te vrezen voor opnieuw een afsluiting van de ringweg, op korte termijn. 'De volgende mogelijke afsluiting is over 2,5 jaar. Dan pakken we het Julianaplein aan.'

N361

Ook de N361 tussen Groningen en Adorp is weer open. Op de provinciale weg werd gewerkt aan nieuw asfalt, veiligere oversteekplaatsen en aanpassingen van een aantal kruisingen.

Dit bericht is aangepast met een reactie van Bert Kramer.



