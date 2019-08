Rondje Groningen: Met de Noorderzon vertrekken

't Is weer voorbij die mooie Noorderzon (Foto: RTV Noord/Sanne Vast)

Met een knal eruit: Noorderzon is weer voorbij en dat mocht iedereen weten. En Schotten weten vaak beter wat er in onze provincie gebeurt dan veel Hollanders. Dit en veel meer in het eerste Rondje Groningen van deze week. Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (sociale media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Gronin

gen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere verhalen in de app en op de site.

1) Groene universiteit?

Zijn de bestuurders van de RUG overgestapt op energiezuinige bolides?

2) Kon minder

Veel fietsers kijken terug op een geslaagde Bauke Mollema Tocht. Maar liefst 200 kilometer in 6:15 uur. Dat kon een stuk minder inderdaad...

3) Parallel universum?

Soms verbazen we ons hoe men in het Westen over het Noorden denkt...

4) Groenigin!

Kijk, Andy weet tenminste dat de Eemshaven niet in Holland ligt.

5) Kastje in de weg

De N361 richting Adorp is na zes weken weer open. Er staat alleen nog wel een kastje in de weg. Dat kastje staat dus enorm in de weg. Volgens de provincie wordt het kastje binnenkort verwijderd.

5) Crowdsurfen op Noorderzon

Stagediven en crowdsurfen op Noorderzon is een lastig verhaal met een podium dat uitkijkt op een vijver. Met een beetje fantasie kan het toch, bewees de rapper van De Likt.

7) Middelstum of Oostenrijk?

Over de zon in het Noorden gesproken. Waar is dit?

8) Lekker broezen op de brommer

Naar de noorderzon vertrekken. Dat deden 450 brommers en hun berijders, zij gingen van Scheemda naar het Poolse Gdansk... Zonder pechhulp, maar wel met een bezemwagen. Succes!



9) Mörgen

Nog een Noorderzon dus... Of is het een Oosterzon? Maakt niet uit, het is in elk geval mooi opstaan zo...

10) Student en hond

Het Universiteitsmuseum pakt uit met een paar mooie foto's van studenten en hun hond van...honderd jaar geleden.

11) De andere kant van de Eems

De universiteit zelf bestaat natuurlijk nog veel langer, maar liefst al 405 jaar... De eerste rector was Ubbo Emmius. Zijn geboortestreek Oost-Friesland, aan de andere kant van de Eems, zag er volgens hem ongeveer zo uit...

12) Bonte brandweerautostoet

Tot slot nog een bonte stoet klassieke brandweerwagens. Zouden ze ook in actie kunnen komen als er daadwerkelijk een brandje geblust moet worden? Een mooi gezicht is het in elk geval wel...

