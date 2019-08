Hiemstra zwaait af in Appingedam: 'Ik heb wakker gelegen van de aardbevingsproblematiek'

Hiemstra was CDA-wethouder in Hoogeveen voordat hij naar Appingedam kwam. Hij las zich destijds in over zijn nieuwe werkplek, maar heeft naar eigen zeggen nooit kunnen vermoeden wat hij allemaal zou tegenkomen als het gaat om de bevingen.

'Hoe heftig het allemaal is, hoe allesomvattend. Dat merk je niet eerder dan dat je hier bent.'

Onderschat

Hiemstra vertelt dan ook dat hij de grootte van de problemen aanvankelijk heeft onderschat. 'In impact én in tijdsbesteding', zegt hij. 'Maar volgens mij ontkom je daar ook niet aan. Als je niet in het aardbevingsgebied woont, besef je ook niet wat het betekent om er wel in te wonen.'

Hij noemt het een goede les voor velen in de rest van het land. 'Kom kijken, kom luisteren en vorm dan pas je mening.'

Wakker van gelegen

'Het heeft op mij een grote impact gehad', legt de afzwaaiende burgemeester uit. 'Qua werk, maar ook als mens. Het raakt je gewoon als je sommige verhalen hoort. Het gaat niet alleen over stenen, het gaat over mensen. En ja, daar heb ik ook wel eens wakker van geleden.'

Boos en gefrustreerd is hij de afgelopen tweeënhalf jaar ook geweest. 'In onderhandelingen met het Rijk gaat het om hele grote bedragen en hele grote belangen. Dan ben je weleens gefrustreerd, want het moet wel goed komen.'

Nicolaïkerk

Voor zijn afscheidsinterview vragen we Hiemstra naar zijn favoriete plek in Appingedam. Hij noemt de eeuwenoude Nicolaïkerk.

'Het is een prachtig icoon van Appingedam', vertelt hij. 'Het is één van de belangrijkste Rijksmonumenten. Het is dé centrale plek op een prachtige historische locatie.'

Maar ook de Nicolaïkerk ontkomt niet aan de aardbevingsscheuren. Ze zitten als stille getuigen in de muren en het plafond van de kerk.

Trots

Hoewel zijn burgemeestersperiode in Appingedam wordt gekenmerkt door de aardbevingen en alles wat daar bij komt kijken, was het niet alleen kommer en kwel voor Hiemstra, die aangeeft erg trots te zijn op Appingedam.

Een mooi voorbeeld daarvan was toen Amsterdam van de bekende I AMsterdam-letters af wilde. In Appingedam bedachten ze daar een oplossing voor: I AMdamster.

'Het paste precies qua letters', vertelt Hiemstra. De letters kwamen uiteindelijk niet naar Appingedam, maar het maakt Hiemstra er niet minder tevreden om. 'Het past bij de trots van de gemiddelde Damster voor deze stad. Dat wil je uitdragen.'

Pijn in het hart

Nu vertrekt de burgervader naar Drenthe. Hij wordt in september burgemeester van de gemeente Aa en Hunze. De verhuisdozen hoeven niet te worden ingepakt. Hiemstra woont al een tijdje in de gemeente waar hij nu gaat werken.

'Ik neem met pijn in het hart afscheid van Appingedam', vertelt Hiemstra. 'Maar mijn leven hier was toch al een beetje op z'n einde met de herindeling over ruim een jaar. Deze kans doet zich dan voor en die moet je dan pakken.'

'Maar de trots die de gemiddelde Damster voelt voor deze stad', besluit Hiemstra, 'die voel ik ook.'

