Vier spelers mogen vertrekken bij FC Groningen

Buitenspeler Michael Breij in duel met Jorrit Smeets van Fortuna Sittard (Foto: Orange Pictures/Jan Westman)

'Het uitzicht op speelminuten voor dit viertal is op dit moment gering', vertelt technisch directeur Mark-Jan Fledderus. 'Van Jannik Pohl is natuurlijk al langer bekend dat hij verkocht mag worden. We hopen dat er deze week een oplossing komt, maar dat loopt tot nu toe niet heel soepel.'

Breij

Ook de 22-jarige Michael Breij mag uitkijken naar een nieuwe club. De middenvelder was aan het begin van vorig seizoen nog basisspeler en scoorde de winnende goal in de uitwedstrijd tegen De Graafschap. Daarna speelde hij, mede door blessures, niet veel meer.

'Michael is denk ik voor veel clubs een interessante speler. We kunnen hem niet genoeg perspectief op speeltijd bieden op dit moment. Daarom is het voor hem -maar ook voor ons- prima als hij dat ergens anders wel krijgt', aldus de beleidsbepaler.

Warmerdam

Django Warmerdam mag tevens uitkijken naar een andere club. De 23-jarige middenvelder heeft nog een éénjarig contract dat niet verlengd gaat worden. 'We staan inderdaad open voor verkoop. Dat weet Django ook', vervolgt Fledderus. 'Er moet wel zeker wat tegenover staan, want we laten hem niet gratis de deur uitlopen.'

Dallinga

Spits Thijs Dallinga mag komend seizoen verhuurd worden aan een club in de Keuken Kampioen Divisie. 'We zien nog steeds heel veel toekomst in Thijs. En ik weet zeker dat hij gaat scoren bij een nieuwe club. Ook voor hem is het uitzicht op speelminuten op dit moment gering.'

Doan

Daarnaast speelt natuurlijk nog altijd de interesse van PSV in de Japanner Ritsu Doan. Het is duidelijk dat de Japanner zelf graag naar PSV wil, maar een akkoord is er nog niet. Mocht de Japanner vertrekken dan gaat Groningen waarschijnlijk geen nieuwe speler aantrekken om zijn vertrek op te vangen.

De transfermarkt in Nederland sluit op 2 september om middernacht.

