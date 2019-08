Laatste bewoners Beatrixstraat krijgen na drie jaar een woning

Hij is samen met zijn vrouw nog de enige bewoner van de straat met 12 huizen. De andere huizen staan leeg en zijn dichtgetimmerd. 'Voet bij stuk houden helpt dus. Ik heb altijd gezegd: Ik ga geen twee keer verhuizen. Geen belang bij', vertelt Hes.

Blij

Hij woont nu 42 jaar op deze plek en is opgegroeid in Leens. 'Dit is gewoon een prettige plek om te wonen. Maar de laatste jaren was het hier niks meer aan, zo zonder buren', vertelt Hes. Hij is blij dat hij in dezelfde straat kan blijven wonen. Want op het lege grasveld aan de overkant van zijn woning komen vier blokken van twee bungalows-onder-een-kap.

'Geen trap meer in huis, alles beneden. Ik word ook ouder dus dat is fijn. We krijgen ook meer ruimte', vertelt Hes. Hij kreeg maandagochtend via de telefoon te horen dat er in oktober en november gebouwd gaat worden.



De straat van Hes. (Foto:Boelo Lubbers)

Nieuwbouw

Ook is woningstichting Wierden en Borgen van plan aan de Burgemeester E.P. Van Iperensingel en aan de Prins Bernhardstraat gezinswoningen te bouwen die levensloopbestendig zijn. In de Van Iperensingel komt een blok van twee woningen en aan de Prins Bernhardstraat een blok van twee woningen.

Als Folkert Hes eenmaal uit zijn woning is gaan de huizen tegen de vlakte en moet ook daar nieuwbouw komen. Hoe die huizen eruit komen te zien moet nog worden bepaald. Die plannen zijn nog in ontwikkeling.

